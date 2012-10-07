علی‌اکبر اشعری مدیر پروژه «باغ کتاب» در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور مجوز فعالیت رسانه‌ای برای یک خبرگزاری با عنوان «باغ کتاب» و وابسته به این پروژه خبر داد.

وی با اشاره به تفاوت‌های صدور مجوز خبرگزاری و نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها، گفت: متقاضی اخذ مجوز برای خبرگزاری، علاوه بر شرایطی که متقاضی یک نشریه باید داشته باشد و مدارکی که باید ارسال کند، می‌بایست مرحله‌ای را هم که متضمن دارا بودن شرایط تاسیس یک خبرگزاری با زیرساخت‌های فنی و محتوایی لازم است، طی کند.

اخذ موافقت اصولی برای تاسیس خبرگزاری «باغ کتاب»

مدیر پروژه باغ کتاب افزود: درخواست تاسیس خبرگزاری باغ کتاب هفته پیش مرحله نخست یا همان «موافقت اصولی» را طی کرد و در واقع مجوز ابتدایی را گرفت و ما به زودی مقدمات فنی، زیرساختی و محتوایی برای تاسیس این خبرگزاری را آغاز می‌کنیم.

اشعری اضافه کرد: پروژه «باغ کتاب» برای اخذ موافقت نهایی تاسیس خبرگزاری، نیازمند تشکیل یک هیت امنا است و چون هنوز این گام برداشته نشده است، در این مرحله بنده نام خودم را به عنوان مدیرمسئول این خبرگزاری اعلام کرده‌ام. طبیعی است با تشکیل موسسه مذکور و هیئت امنا آن که قطعاً شهردار تهران از اعضای آن خواهد بود، روال کار به حالت عادی بازخواهد گشت و مدیرمسئول و سایر دست‌اندرکاران خبرگزاری معرفی خواهند شد.

24 آبان بازدید خبرنگاران از باغ کتاب

وی پیش بینی کرد همه این مراحل تا دو ماه دیگر به انجام برسد و اوایل زمستان شاهد آغاز فعالیت خبرگزاری «باغ کتاب» باشیم و همچنین گفت: 24 آبان امسال هم تور بازدید خبرنگاران از پروژه «باغ کتاب» و روند پیشرفت آن برپا خواهد شد.

مدیر «باغ کتاب» در بخش دیگری از این گفتگو از حضور این پروژه فرهنگی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانفکورت خبر داد.

نمایش 40 اثر در غرفه «باغ کتاب» در نمایشگاه فرانکفورت

علی‌اکبر اشعری گفت: «باغ کتاب» در این نمایشگاه یک غرفه 20 مترمربعی دارد که در آن 40 عنوان از کتاب‌های ناشران ایرانی در حوزه‌های ایرانشناسی، اسلامشناسی، زبان و ادبیات فارسی و انقلاب اسلامی ایران به معرض دید گذاشته خواهد شد.

مدیر «باغ کتاب» همچنین از منحصر به فرد بودن این پروژه به عنوان «بزرگترین مرکز نمایشگاهی و فروشگاهی کتاب در جهان» سخن گفت و یادآور شد: با توجه به برنامه‌های آتی پروژه، قطعاً با ناشران بین‌المللی و مراکز معتبر در حوزه نشر همکاری و قراردادهایی را امضا خواهیم کرد.

روایتی از پیامبر (ص) بر سردرِ غرفه 20 متری «باغ کتاب»

وی همچنین با اشاره به اهانتی که اخیراً به ساحت پیامبر اسلام (ص) صورت گرفته، گفت: شعاری که در سردرِ غرفه «باغ کتاب» است این آیه قرآن خواهد بود: «إنَّی بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الخلاقِ» تا هم پاسخی به این اهانت داده شده باشد و هم فرمایشی از پیامبر را به همه بازدیدکنندگان یادآور شده باشیم.

پیشنهاد تاسیس یک دبیرخانه برای حضور یکپارچه و متمرکز ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

مدیر «باغ کتاب» همچنین با اشاره به همکاری این پروژه با موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در نمایش چهره‌ای در خور شان نشر ایران به بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از ارائه پیشنهادی به محمد عظیمی مدیرعامل این موسسه برای تاسیس دبیرخانه‌ای مشترک برای حضور یکپارچه، متمرکز و قوی صنعت نشر ایران در این نمایشگاه بین‌المللی از سال آینده خبر داد.

علی‌اکبر اشعری به عنوان یکی از مسئولان غرفه «باغ کتاب» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، شب گذشته (15 مهر) برای حضور در شصت و چهارمین دوره این نمایشگاه عازم این شهر شده است.