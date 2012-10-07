جاده های کرمان قربانی می گیرند/ لزوم آسیب شناسی حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه ششم مهرماه سالجاری، ابتدای دو راهی باغین در جاده کرمان - رفسنجان هفت عضو یک خانواده در اثر تصادف یک دستگاه پژو سواری به طور فجیع در آتش سوختند این دست اخبار و تصادفهای ناشی از خطای راننده، راه و وسیله نقلیه در کرمان هر از چند گاهش تیتر رسانه ها می شود.

یکی از موضوعات مهم و البته ناراحت کننده در همه جوامع بشری تصادفات و از دست دادن نیروی انسانی است.

بالا بودن میزان تصادفات در ایران به یک معضل اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی برای سیاستمداران و دولتمردان کشور تبدیل شده است اما همیشه یک سوال مهم مطرح است، علت بالابودن میزان تصادفات در کشور ایران چیست؟ آیا مسئولان مقصرند؟ آیا جاده های ایران غیر استاندارد است؟ آیا آموزش ها و مهارت در رانندگان کم است؟ و بسیاری اما و اگرهای دیگر که شاید هر کدام می تواند به نحوی مقصر از دست رفتن این حجم عظیم نیروی انسانی و خسارت های مالی است.

وضعیت نامطلوب استان کرمان در بحث تصادفات جاده ای نگران کننده است



سرهنگ احمد حجت آبادی، رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کرمان معتقد است میزان تصادفات در شش ماه اول امسال نسبت به سال گذشته سیرصعودی داشته است و این در حالی است که در نیمه نخست امسال 400 نفر در حوزه راه های روستایی استان جان خود را از دست داده اند که نسبت به آمار 387 نفری سال گذشته رشد داشته است و این نشان از افزایش میزان تلفات جاده ای در استان کرمان دارد و این آمار نگران کننده است.

حمل و نقل جاده ای در کشور در هر سه سال به اندازه زلزله بم تلفات انسانی می دهد.

متاسفانه در ایران در هر 20 دقیقه یک نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهد که این میزان در هر سه سال به اندازه تلفات زلزله بم است. مرگ یک انسان در هر بیست دقیقه یک فاجعه انسانی است و این در حالی است که سرهنگ حجت آبادی می گوید علت عمده تصادفات برون شهری در استان کرمان ، 31 درصد عدم توجه به جلو، 19 درصد انحراف به چپ،15 درصد تخطی از سرعت مطمئنه، 10 درصد عدم رعایت حق تقدم، 20 درصد عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و 5 درصد سایر عوامل است.

آزادراه در استان کرمان وجود ندارد

استان کرمان با حدود 5 هزار و 371 کیلومتر راه، 11 درصد راه های کشور را به خود اختصاص داده است که از این تعداد تنها 12 درصد راه های استان به صورت بزرگراه و راه اصلی و 87 درصد راه فرعی و روستایی آسفالت وجود دارد و آنچه جالب و قابل توجه است این می باشد که در استان کرمان آزاد راه وجود ندارد و این مطلب گواه این واقعیت است که استان کرمان در بحث راه ها از یک فقر شدید رنج می برد.

آسیب های روانی تصادفات در جامعه

انسان، جاده و وسیله نقلیه سه عامل تاثیرگذار در حوادث رانندگی هستند و با رعایت حق دیگران و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند به میزان بسیار زیاد از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کرد، در نیمه نخست امسال 400 نفر در استان کرمان در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند که 50 درصد این افراد سرپرست خانوار بوده اند و این موضوع آسیب های روانی، اجتماعی و امنیتی شدیدی بر پیکره خانواده ها و جامعه وارد می کند.

راهنمایی یا جریمه / کدامیک تاثیرگذار تر است؟

سردار چناریان فرمانده انتظامی استان کرمان در حاشیه بازدید استاندار کرمان از مرکز مانیتورینگ فرماندهی انتظامی استان اعلام کرد: با نصب 50 دوربین مدار بسته در کرمان ، تعداد این دوربین ها به صد دوربین رسیده که ماهانه 20 هزار اعمال قانون از طریق دوربین های مرکز مانیتورینگ در کرمان، سیرجان و رفسنجان انجام می شود و اگر دقت کنید در بسیاری از چهارراه های شهر کرمان علاوه بر دوربین ، مامور نیروی انتظامی نیز اعمال قانون می کند که اگر میزان جریمه های صورت گرفته توسط دوربین ها و مامورین نیروی انتظامی را با هم جمع کنیم یک رقم نجومی قابل توجهی بدست می آید و این رقم با توجه به افزایش میزان جریمه ها می تواند قابل توجه باشد.

اما نصب همه این دوربین ها و حتی اعمال همه این جریمه ها بازهم معضل تصادفات در جامعه را حل نکرده است و حتی طبق آمار نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است حال جای این سوال باقی است که اگر به جای این هزینه ها برای خرید و نصب دوربین و گذاشتن یک مامور نیروی انتظامی و پرداخت حقوق ماهیانه ، اضافه کار و سختی کار، مقداری از این هزینه ها خرج آموزش و فرهنگ سازی در جامعه می شد تاثیر بیشتری نداشت؟

البته منظور ما حذف دوربین ها و یا حذف جریمه رانندگان خاطی نیست و هیچ کس منکر این واقعیت نیست که جریمه نتیجه عمل اشتباه هر راننده ای است که به حقوق دیگران تجاوز می کند اما سوال ما این است که جایگاه آموزش در راهنمایی و رانندگی چیست؟



به نظر می رسد جریمه در رانندگی پررنگ تر از آموزش و ارشاد است هرچند آموزش های خوب و اجرای طرح های موفقی همچون همیار پلیس در بین دانش آموزان قابل تقدیر است اما نباید فراموش کرد که امروز همیاران پلیس نیز آموزش های لازم را در رمینه قوانین راهنمایی و رانندگی فرا نگرفته اند.



به نظر بسیاری از کارشناسان یکی از راه های مهم در کاهش تصادفات بعد از بازسازی و استانداردکردن جاده ها و راه های کشور ، آموزش و فرهنگ سازی برای رانندگان و در نهایت جریمه برای رانندگان خاطی است.