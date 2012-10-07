طلاق آخرین مرحله است

متاسفانه بزرگترین اشتباهی که زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترک خود مرتکب آن می شوند این است که فقط به تفاهمات اولیه و زودگذر خود فکر می کنند و به سراغ اختلاف نظرهای اساسی نمی روند و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به این نتیجه می رسند که به درد یکدیگر نمی خورند و تنها راهی که برای آنها باقی مانده است، طلاق می باشد.



در هر زندگی زناشویی مواردی پیش می آید که همسری به وظایف خود عمل نمی کند و ممکن است رفتاری نامناسب نیز داشته باشد. این اتفاقات در زندگی نیز طبیعی نیستند شاید به نوعی بتوان گفت که این اتفاقات نوعی آزمایش الهی است و آزمون زوجین این است که ببینند آیا می توانند سربلند بیرون بیایند.

مشکلات زندگی زناشویی فقط در خانواده شما نیست، بلکه در تمام خانواده ها و در مقیاسی مختلف وجود دارد. تنها کاری که زوجین باید در قبال این مشکلات انجام دهند این است که زیاد سخت نگیرند و با حمایت و راهنمایی خود به همسران شان کمک کنند تا زودتر به مدار طبیعی زندگی شان برگردند. در واقع با واقع گرایی و نه آرمان گرایی می توان تمام مشکلات زندگی زناشویی را حل کرد، ولی مشکل این است که زوجین زمانی را که باید صرف ریشه یابی مشکلات خود کنند را هدر می کنند و به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه می پرند و در نهایت فکر می کنند که با عوض کردن همسر خود می توانند مشکلات را از بین برده و زندگی جدید لذت بخشی آغاز کنند.



متاسفانه امروزه قانون طلاق برای فسخ ازدواج آسان است ولی آیا کسی می تواند بگوید که بعد از طلاق و ازدواج مجدد خوشبخت خواهد شد؟ تحقیقات نشان داده برخی از افرادی که از همسر خود راضی نبوده به همان نسبت در ازدواج مجددشان از همسر جدید خود راضی نبوده اند. به جرأت می توان گفت که داروی مبارزه با سرطان طلاق حفظ تعهد اخلاقی در تمام شرایط (سختی ها و خوشی ها) است. زوج های جوان بسیاری وجود دارند که در ابتدای ازدواج به یکدیگر می گویند تنها مرگ می تواند ما را از یکدیگر جدا کند، ولی بعد از این که با مشکلات زیادی روبرو شدند تعهدات اخلاقی خود را نسبت به همسر خود نادیده می گیرند و نهایتا طلاق به جای مرگ آنها را از یکدیگر جدا می کند.

یک روش مناسب برای تقویت زندگی زناشویی صحبت کردن در مورد طلاق در ابتدای ازدواج است. ممکن است این کار از نظر زوج های جوان صحیح به نظر نیاید ولی زوجین باید بدانند که نظر همسر آنها نسبت به پدیده طلاق چیست. این کار به آنها کمک می کند تا طرف مقابل خود را بهتر بشناسند. (یکی از آقایانی که همسر خود را طلاق داده بود در صحبت هایش به این موضوع اشاره کرد که از نظر او یک مرد تا زمانی که یکبار یک زن را طلاق ندهد مرد نمی شود!)

عشق وام بانکی نیست

خوشبختی در روابط زناشویی به گونه ای است که گویی به راحتی می توان آن را بدست آورد، اما نگه داشتن آن برای مدت زمان طولانی کار هر کسی نیست. زوجین کار می کنند پول در می آورند و هزاران سختی و مشکل را پشت سر می گذارند تا به خوشبختی برسند و بتوانند با کسی که دوستش دارند به راحتی زندگی کنند. وقتی که هنوز با یکدیگر ازدواج نکرده اند حاضرند برای جلب رضایت همدیگر خودشان را به آب و آتش بزنند ولی بعد از ازدواج دیگر از تب و تاب اولیه می افتند. چرا؟ عشق برترین اسم و دوست داشتن قشنگ ترین فعل دنیاست و جملاتی که در آنها از این اسم و فعل استفاده شده باشد برای انسان ها ارزش بسیاری دارد.



شنیدن عبارتی محبت آمیز برای انسان خوشایند است، به ویژه اینکه همسری این جمله را از زبان کسی بشنود که او را دوست دارد. آیا زندگی مشترک کمتر از آن است که نخواهید برای حفظ آن دوباره خودتان را به آب و آتش بزنید؟ مطمئن باشید یک پدر موفق بودن، یک همسر فوق العاده بودن ارزش آن را دارد که بخواهید به خاطر آن دوباره و از خود فداکاری نشان دهید. فراموش نکنید که با ازدواج به آخر خط نرسیده اید بلکه تازه به شروع همه چیز رسیده اید و باید برای حفظ زندگی مشترک خود تلاش کنید تا نتیجه تمام زحمات گذشته شما به هدر نرود.



اکنون که صاحب یک زندگی شده اید باید بدانید که به منظور تقویت آن باید چه کارهایی انجام دهید تا بتوانید خوشبختی را در روابط زناشویی تان بیمه کنید. فراموش نکنید که روابط شیرین و دوستانه در زندگی مشترک در حقیقت از رفتار شما نشأت می گیرد و اگر شما قوانین و اصول مطرح شده در این موارد را به کار بگیرد می توانید صاحب شیرین ترین زندگی زناشویی شوید. متاسفانه در دنیای امروز خلاهای عاطفی زیادی در کانون خانواده بوجود آمده و تنها چیزی که می تواند این شکاف های عمیق را پر کند عشق توأم با محبت است.



برای برخی عشق مانند وام بانکی است که باید به اقساط پرداخت شود عشق وام نیست. بعضی ها به غلط فکر می کنند که نباید بیش از حد به همسر خود ابراز علاقه کنند زیرا ممکن است او از عشق آنها سیر شود و برای او عادی شود. این اشخاص فراموش کرده اند که انسان ها کبوتر نیستند که برای اهلی کردن آنها بال هایشان را ببندیم و کم کم به آنها غذا بدهیم و این ترس را در آنها بوجود بیاوریم که در صورت فرار کردن از این خانه از گرسنگی می میرند. در حقیقت چنین انسان هایی از ترس این که مبادا همسرشان آنها را ترک کند اقدام به این کار می کنند. همانطور که کبوترها فقط به خاطر غذا در آن خانه می مانند نه به خاطر عشق صاحب شان.