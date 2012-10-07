به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لاشه 14 گربه سوشیما را از جزیره سوشیما در غرب ژاپن مورد بررسی قرار داده و دریافتند بافت مغزی پنج مورد از آنها حاوی پلاک های پیری هستند، پروتئینی که به طور معمول در مغز انسانهای مبتلا به آلزایمر یافت می شود اما به ندرت در حیوانها دیده شده است.

جیمز چمبر استاد پاتولوژی دامپزشکی در دانشگاه توکیو گفت: اگر به دقت تغییرات در مغز بین بسیاری از حیوانات مختلف را مقایسه کنیم ممکن است بتوانیم سازوکار این بیماری را دریابیم.

اینکه آیا گربه های سوشیما هر گونه نشانه ای شبه زوال عقل از خود نشان داده اند یا خیر هنوز مشخص نیست چرا که وقتی زنده بودند رفتار آنها مورد نظارت قرار نگرفته بوده است.

این پژوهشگران اکنون قصد دارند تحقیق مشابه ای را بر روی گربه های خانگی انجام دهند مطالعه ای که می تواند عجیب باشد: فراموش کردن غذا خوردن، راه رفتن متزلزل، و نشان دادن دیگر نشانه های رفتاری سالمندی.