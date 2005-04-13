معاون فرهنگي – اجتماعي شهرداري مشهد : وقف فقط ساخت مدرسه و مسجد نيست

سيد جلال فياضي ، معاون فرهنگي - اجتماعي شهر داري مشهد در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد مقدس با اشاره به نيازهاي امروز گفت : غير از مدرسه و مسجد سازي بايد واقفان در زمينه احداث فضاي سبز و مجموعه هاي ورزشي تشويق شوند زيرا وقف فقط ساخت مدرسه و مسجد نيست.



وي افزود : شهر مشهد از جمله شهرهايي است كه نياز به فضاهايي مثل پارك و مجموعه هاي ورزشي دارد و وقف در اين زمينه مي تواند به سلامتي مردم و شهروندان و نيز به شادابي جوانان كمك كند.



فياضي به عنوان يكي از مقامات شهرداري قول داد در صورت اقدام واقفين در وقف اموالشان در اين زمينه ها ، شهرداري مشهد اقدام به ثبت نام واقفين در اين فضاهاي سبز و مجموعه هاي ورزشي خواهد كرد.



وي يكي از دلايل متروك ماندن سنت حسنه وقف را در عدم اجراي صحيح نظر واقف دانست و افزود : عدم اجراي نظر واقف مي تواند در برخي موارد انگيزه واقف را از بين ببرد. علاوه بر اين بسياري از رقبه ها احيا نشده اند و نسل بعد از واقف حتي در برخي موارد اسامي واقفين را بدست فراموشي سپرده اند.



سيد جلال فياضي خاطر نشان كرد : جوانان نسل امروز جوياي نام هستند و يكي از اهداف مهم وقف جاودانگي نام واقف است ، اگر اين مصاديق رعايت شود ، سنت وقف احيا خواهد شد.



وي با تاكيد بر نقش گردشگري بقاع متبركه مشهد خاطر نشان كرد : از پتانسيل هاي مشهد براي جذب گردشگري كم استفاده شده زيرا زير ساخت هاي جذب گردشگر حتي در بقاع متبركه نيز فراهم نشده است.



فياضي افزود : يكي از مباحث زير ساختي ، بحث حمل و نقل است كه براي بقاع متبركه حمل و نقل زميني بيشتر نماد پيدا مي كند. در خراسان رضوي راه سازي و جاده سازي از جمله مواردي است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.



وي نكته بعدي در جذب گردشگر را در ارائه سرويس هاي مناسب براي زائران بقاع متبركه دانست و اظهار داشت : مشهد يك شهر مذهبي است و توانايي اين را دارد كه از آن به عنوان مهمترين شهر توريسم مذهبي در ايران ياد كرد به شرط اين كه حداقل امكانات زيارتي و سياحتي براي زائران و گردشگران فراهم شود.

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