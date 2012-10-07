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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

جوان دامغانی صاحب مدال نقره نمایشگاه بین المللی اختراعات تایوان شد

جوان دامغانی صاحب مدال نقره نمایشگاه بین المللی اختراعات تایوان شد

دامغان-خبرگزاری مهر: محمد مهدی کاظمی، مخترع جوان دامغانی با حضور در نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری سال 2012 در کشور تایوان، مدال نقره این نمایشگاه را از آن خود کرد.

محمد مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری سال 2012 در کشور تایوان اظهار داشت: در مسابقه بخش صنعت این نمایشگاه با ارائه طرح تولید برق اضطراری مقام دوم جهان را کسب و نشان نقره را از آن خود کردم.

وی افزود: در این طرح از انرژی مغناطیسی به کمک فناوری نانو الکتریسیته تولید می شود.

جوان مخترع دامغانی تصریح کرد: تولید برق بدون آلودگی های زیست محیطی و بهره مندی از برق تولیدی در صنایع نظامی، کشتی ها و مجتمع های مسکونی و تجاری از مزایای این سیستم است.

کاظمی گفت: از جمهوری اسلامی ایران 7 مخترع در بخش های مختلف شرکت کرده بودند.

به گزارش مهر، در نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری 2012 که در کشور تایوان برگزار شده بود دو هزار مخترع از 25کشور جهان ابتکارات خود را در 10 بخش نظیر صنعت، پزشکی، رفاهی و خدماتی ارائه کردند و مدال طلای بخش صنعت را یک مبتکر چینی از آن خود کرد.

نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری سال 2012 از 28 شهریور تا سوم مهرماه برگزار شده بود.

محمد مهدی کاظمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی است.

کد مطلب 1713262

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