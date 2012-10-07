جوان دامغانی صاحب مدال نقره نمایشگاه بین المللی اختراعات تایوان شد

محمد مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری سال 2012 در کشور تایوان اظهار داشت: در مسابقه بخش صنعت این نمایشگاه با ارائه طرح تولید برق اضطراری مقام دوم جهان را کسب و نشان نقره را از آن خود کردم.

وی افزود: در این طرح از انرژی مغناطیسی به کمک فناوری نانو الکتریسیته تولید می شود.

جوان مخترع دامغانی تصریح کرد: تولید برق بدون آلودگی های زیست محیطی و بهره مندی از برق تولیدی در صنایع نظامی، کشتی ها و مجتمع های مسکونی و تجاری از مزایای این سیستم است.

کاظمی گفت: از جمهوری اسلامی ایران 7 مخترع در بخش های مختلف شرکت کرده بودند.

به گزارش مهر، در نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری 2012 که در کشور تایوان برگزار شده بود دو هزار مخترع از 25کشور جهان ابتکارات خود را در 10 بخش نظیر صنعت، پزشکی، رفاهی و خدماتی ارائه کردند و مدال طلای بخش صنعت را یک مبتکر چینی از آن خود کرد.

نمایشگاه بین المللی اختراعات و نوآوری سال 2012 از 28 شهریور تا سوم مهرماه برگزار شده بود.

محمد مهدی کاظمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی است.