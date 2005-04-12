ديدار فولاد سپاهان و الوحده رايگان خواهد بود

به گزارش خبرنگار" مهر" دراطلاعيه باشگاه فولاد مباركه ازعموم علاقمندان به فوتبال واين تيم مردمي دعوت شده تا همانند مسابقه با العين امارات با حضورگسترده خود زمينه ساز تقويت روحيه طلايي پوشان شوند تا با شكست الوحده سوريه راه صعود فولاد مباركه سپاهان به مرحله بعدي رقابتها هموارگردد.

گفتني است: طي هماهنگي بعمل آمده بين سازمان اتوبوسراني اصفهان وباشگاه فولاد مباركه سپاهان تعداد50 دستگاه اتوبوس وظيفه اياب وذهاب علاقمندان را ازميادين اصلي شهربه استاديوم نقش جهان برعهده خواهند داشت. اين ديدارراس ساعت 17روز 31 فروردين درورزشگاه نقش جهان برگزارمي شود.