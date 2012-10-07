به گزارش خبرنگار مهر، در این میان برخی از مسئولان انگشت اتهام را به سمت پزشکان نشانه می روند کما اینکه علی محمد آزاد استاندار همدان، آخرین مسئولی است که برای تشریح چرایی اجرا نشدن این طرح انتقادهای جدی را متوجه پزشکان مطرح کرده است.

این در حالی است که جامعه پزشکی استان همدان که تریبون یا رسانه ای برای بیان نقطه نظرات خود ندارد، سکوت پیشه کرده است.

طرح پزشک خانواده برنامه راهبری در برنامه پنجم توسعه

برنامه پزشک خانواده شهری به عنوان یک برنامه مهم در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور کاهش هزینه های درمانی و ساماندهی امور درمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به همین منظور برای اجرایی شدن این طرح، به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

دسترسی عادلانه همه مردم به سلامت مهمترین هدف اجرای طرح پزشک خانواده عنوان شده و برنامه ریزان بر این باورند که با اجرای این طرح تمهیدات لازم برای تحقق عدالت در سلامت کشور فراهم می شود و با اجرای پزشک خانواده با نظارت و همراهی شبکه بهداشت و درمان، می توان تا حد زیادی معضلات را برطرف کرد.

از موارد دیگر طرح پزشک خانواده این است که هر فرد پزشک خود را به خوبی می‌شناسد و بر این اساس باایجاد پرونده پزشکی مختص هر شخص، از بسیاری دوباره‌ کاری‌ها جلوگیری می‌شود.

در سطح اول برنامه پزشک خانواده شهری و سیستم ارجاع، ابتدا پزشک عمومی فرد بیمار را درمان می‌کند و در صورت نیاز فرد، به سطح دوم یعنی پزشک متخصص ارجاع داده می‌شود.

کارشناسان بر این باروند که اجرای صحیح طرح پزشک خانواده به هماهنگی و همکاری بیمه های درمانی بستگی دارد و تحقق این هدف نیازمند حمایت مالی سازمان‌های بیمه گر و همکاری همه سازمان های مرتبط با بخش سلامت کشور است.

طرح پزشک خانواده نتوانسته همراهی پزشکان را جلب کند

اما آنچه مسلم است اینکه از مشکلات طرح پزشک خانواده این است که این طرح نتوانسته است همراهی پزشکان را جلب کند.

پزشکان در این باره حرف ها و گلایه‌هایی دارند که کمتر گوش شنوایی از سوی مسئولان برای آنها وجود داشته است.

از گلایه های پزشکان عمومی این است که آنان نسبت به اهداف و نحوه اجرای طرح توجیه نشدند و به آینده آن امیدوار نیستند.

همچنین از آنجایی که سازمان های بیمه گر، وظیفه حمایت مالی پزشکان در اجرای این طرح را برعهده دارند به علت معوقات قبلی بیمه های درمانی، پزشکان نسبت به اجرای طرح مخالفت دارند و مقاومت می کنند.

از نکات مهمی که در این میان مطرح است این است که این طرح و درآمد پزشکان در آن به صورت شفاف مطرح نشده است.

دانشگاه بودجه مستقلی برای پرداخت دستمزد پزشک در طرح پزشک خانواده ندارد

در همین خصوص رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به استقبال نکردن پزشکان از طرح پزشک خانواده در استان همدان گفت: هزینه‌های مربوط به پزشکانی که در این طرح مشارکت می‌کنند، از سوی شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و دانشگاه بودجه مستقلی برای پرداخت دستمزد پزشک در طرح پزشک خانواده ندارد.

رضا صفی آریان همچنین از بدهی 40 میلیارد تومانی سازمان‌ های بیمه‌گر (خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) به دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد.

وی با بیان اینکه مقرر شده بود تا ابتدای شهریورماه امسال طرح پزشک خانواده در کشور اجرایی شود، گفت: وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بررسی‌های انجام شده تشخیص داد در راستای اجرای این طرح یک سری زیرساخت‌هایی نیاز است که هنوز آماده نشده و نیازمند توجه است.

طرح پزشک خانواده از دوباره کاری‌ها جلوگیری می کند

به گفته وی در طرح پزشک خانواده از دوباره کاری‌ها که در برخی موارد به شکل میلیونی به نظام بهداشتی درمانی خسارت وارد می‌کند، جلوگیری و نیازهای کشور به پزشک عمومی و افراد متخصص نیز مشخص خواهد شد و فضای کار برای فارغ‌التحصیلان جدید این رشته فراهم می شود.

وی تأکید کرد: سالانه 700 هزار نفر از جمعیت استان‌های غربی کشور از جمله کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه کارها و درمان پزشکی خود را در شهر همدان انجام می‌دهند و علاوه بر این جمعیت سالانه یک میلیون و 750 هزار نفر در استان همدان از خدمات درمانی و پزشکی بهره‌مند می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این باره با اعلام آمادگی کامل در راستای اجرای طرح پزشک خانواده در همدان گفت: استقرار سامانه سلامت ایرانیان و رفع مشکلات مالی را از جمله شرایط مورد نیاز برای اجرایی کردن کامل طرح پزشک خانواده در همدان است.

شفاف نبودن میزان درآمد پزشکان در این طرح مشکل آفرین شده است

محمدمهدی مجذوبی مهمترین دلیل استقبال نکردن پزشکان همدان از طرح پزشک خانواده در استان را شفاف نبودن میزان درآمد پزشکان در این طرح عنوان کرد.

بنا بر گفته های وی شهرستان‌های اسدآباد و نهاوند کمترین میزان استقبال از ثبت نام در طرح پزشکان خانواده را داشته‌اند و در شهر همدان نیز ثبت نام پزشکان شرایط مساعدی ندارد اما روند ثبت نام پزشکان در شهرستان‌های کبودراهنگ، تویسرکان و ملایر مطلوب بوده است.

استاندار همدان نیز اخیرا در ستاد راهبردی طرح پزشک خانواده به صراحت اعلام کرده است که در صورتی که پزشکان عمومی استان همدان از مقاومت خود برای اجرای این طرح دست برندارند، مشکل را به صورت کشوری حل می کنیم، یعنی با انتشار فراخوان از استان های دیگر پزشک جذب می کنیم.

باید مقاومت پزشکان شکسته شود

علی محمد آزاد خواستار اجرای این طرح در یک ماه آینده شد و افزود: باید مقاومت پزشکان را بشکنیم زیرا در آینده قطعا بدون مشتری خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم کسی در اجرای طرح اختلال ایجاد کند، اضافه کرد: پزشکان بدون شک در دو سه ماه آینده تسلیم خواهند شد، در غیر این صورت جمعیت دو هزار و 500 نفری را به سه هزار نفر می رسانیم و اگر نشد به دنبال راه حل دیگری خواهیم بود.

آزاد عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی خدمات خود را در صورتی که سازمان های بیمه گر طلب خود را وصول نکردند، ارائه ندهد.

به این ترتیب مشخص می شود نه تنها طرح پزشک خانواده به اجرا نزدیک نشده، بلکه گره های دیگری نیز بر آن افزوده است، گره هایی که معلوم نیست که چگونه با چه شرایطی گشوده خواهند شد.