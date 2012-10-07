اختصاص ارز برابر به واردات لوازم آرایشی و دارو/ تناقض در سیاستهای بانک مرکزی

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه در زمینه تامین ارز مورد نیاز دارو با مشکلات جدی مواجه ایم اما بانک مرکزی به تعهدات قانونی اش عمل نکرده است.

وی با عنوان این مطلب که به طور جدی نگران مخاطراتی هستیم که ممکن است سلامت بیماران را تهدید کند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بانک مرکزی به رغم اینکه در شعار و حرف صحبتهایی را زده است اما ارز قابل توجهی به تامین داروهای حیاتی اختصاص نداده است.

شهریاری با اعلام اینکه طی 6 ماهه اول سال جاری حدود 40 تا 50 میلیون یورو برای دارو ارز تخصیص داده اند، گفت: همین مقدار هم برای لوازم آرایشی ارز داده اند. یعنی اینکه ارزش دارو برای بانک مرکزی کمتر از لوازم آرایشی است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به گزارش مسئولین اقتصادی مجلس در ارتباط با واردات 80 میلیون دلار چوب بستنی از آلمان اشاره کرد و افزود: گفته می شود که سال گذشته حدود 70 میلیون دلار اسباب بازی وارد کرده ایم. در حالی که آدم به این آمارها شک می کند که درست باشد یا نه.

وی با تاکید بر تامین ارز مورد نیاز داروهای سرطانی، تصریح کرد: متاسفانه در این بخش مشکل جدی داریم و به رغم نامه ای که حدود 5 ماه قبل به رئیس جمهور نوشتیم و هشدار دادیم که ممکن است مشکلات جدی برای مردم به وجود بیاید، ولی معلوم نیست چرا بانک مرکزی توجهی به این مشکلات ندارد.

شهریاری با انتقاد از نامشخص بودن سیاستهای بانک مرکزی با صحبتهای رئیس جمهور که عنوان می کند هیچ مشکلی از بابت تامین ارز نداریم، گفت: به رغم اینکه اولویت دوم دولت دارو است ولی در عمل می بینیم که اتفاقی نمی افتد.