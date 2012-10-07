امین اصلانی، نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر در دست چاپش اینگونه گفت: این کتاب 300 صفحه‌ای را با نام «مرگ و بکت» نوشته‌ام که مجوز آن صادر شده و انتشارات افراز به زودی آن را منتشر خواهد کرد.

وی ادامه داد: چند سال پیش مقاله‌ای مفصل درباره مرگ‌شناسی در آثار ساموئل بکت، نمایشنامه‌نویس نوشته بودم که بعدا تصمیم گرفتم آن را در قالب یک کتاب منتشر کنم و اینگونه شد که کتاب «مرگ و بکت» شکل گرفت.

به گفته اصلانی، در بخش پایانی کتاب ترجمه 8 مقاله از نویسندگان و تحلیل‌گران مطرح جهان درباره آثار بکت به ویژه نمایشنامه «آخر بازی» آورده شده است که آدورنو و اشنایدر از جمله این نویسندگان هستند.

نویسنده کتاب «از هزار هزار فرهیب ابلیس» در توضیح کتاب در دست چاپش بیان کرد:‌ مقاله‌ اصلی کتاب را 5 سال پیش به مناسبت 100 سالگی بکت نوشتم، ولی چاپ کتاب چند سالی به طول انجامید.

اصلانی افزود: برای نگارش این مقاله از کتاب‌ها و منابع مختلفی استفاده کردم که برخی از این منابع به فارسی ترجمه شده بودند، ولی برای مراجعه به برخی از منابع، متن آنها را ترجمه هم کردم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر چند مقاله که مربوط به تز دانشگاهم بوده به زبان انگلیسی دارم که شاید آنها را به فارسی ترجمه کنم و شاید مقاله اصلی «مرگ و بکت» را به انگلیسی برگردانم.