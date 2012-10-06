به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جمع مدیران استان ایلام اظهار داشت: تولید ناخالص ملی ما در سال 1384، بیش از 19 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 90 به بیش از 38 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه این آمار بیانگر رشد 100 درصدی در این عرصه است، گفت: رشد آماری نتیجه وضعیت اقتصادی مطلوب در کشور و استان است.

استاندار ایلام با بیان اینکه در گذشته روستاهای دارای طرح هادی در استان ایلام 220 روستا بوده که در سال 90 به 1.5 برابر رشد رسیده است، ادامه داد: تعداد شهر و روستاهای گازرسانی شده در سال 84 حتی یک مورد هم نبود، اما در دولت نهم و دهم کار گازرسانی آغاز شد و در سال 90 نیز 84 شهر و روستا در استان به شبکه سراسری گاز خانگی پیوسته که جای تقدیر و تحسین دارد.

وی ادامه داد: وضعیت سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی 835 هزار میلیون ریال بوده که در سال 90 به 12 درصد رشد رسیده است.

اعلایی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش صنعت 434 میلیارد ریال در سال 84 بود که در سال90 این میزان به 945 میلیارد ریال در سال 90 رسیده است که بیانگر فعالیت های دولت در استان در این زمینه است.

وی ابراز امیدواری کرد استان ایلام در سایه توجهات ویژه دولت، گرد محرومیت بیش از پیش از چهره استان زدوده شود.