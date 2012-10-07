به گزارش خبرگزاری مهر، یک دادگاه فدرال براساس شکایت کمیسیون فدرال تجارت این زن را که اقدام به راه اندازی این باج افزار برای فروش نرم افزار قلابی امنیتی خود کرده بود را متهم کرد.

این تصمیم به دنبال دو جلسه دادرسی توسط قاضی ریچارد بنت که ریاست این پرونده را برعهده داشت، اتخاذ شده است. همچنین در این حکم آمده است که کریستی راس ، متهم، باید به طور موقت زندانی شده و از فروش نرم افزار رایانه ای و دخالت در کاربر نرم افزار توسط مشتری به هر شکلی دور بماند.

این نرم افزار تقلبی که معمولا از آن با عنوان باج افزار یا ضد ویروس قلابی یاد می شود یک نوع نرم افزار باج گیری برای فریب دادن کاربر است.

این نرم افزار به طول تقلبی به کاربر می گوید که رایانه آنها دربرگیرنده ویروسها، اشتباهات سیستمی، جاسوس افزار و یا هرزه نگاری است. این نرم افزار پس از آن اطلاعاتی را برای کمک به کاربر تبلیغ می کرد تا کاربر آن را به صورت آنلاین خریداری کرده، بی درنگ دانلود کند و مشکلات سیستم خود را رفع کند. اما حقیقت ماجرا این است که تمام ادعاهای پاک کنندگی باج افزارها تقلبی است.

براساس اظهارات کمیسیون فدرات تجارت کریستی راس باهمراه سم جین، دنیل ساندین، مارک دی سوز و جیمز رنو به عنوان رئیس و کارمندان شرکت بازاریابی نوآورانه مستقر در کشور بلیز و یک شرکت فرعی به عنوان شرکت خدمات اینترنتی بایت هاستینگ در شهر سین سیناتی معرفی کردند.

این کمیسیون اعلام کرد که این عملیات با استفاده از سیستم تبلیغاتی ماهرانه، فناورانه اینترنتی و با هدف ارائه نتیجه اسکن سیستم ارائه می شد تا بتواند فایلهای خطرناک و یا برنامه های مضر را روی رایانه افراد شناسایی کند و پس از آن مشتری را ترغیب کند تا این نرم افزار را به بهای 40 تا 60 دلار برای حل این مشکلات خریداری کند.

درحقیقت کاربر فریب یک برنامه امنیتی تلقبی را خورده و پولی برای هیچ پرداخت کرده است و از سوی دیگر احتمالا اطلاعات کارتهای اعتباری و یا اطلاعات شخصی درون رایانه خود را در اختیار افراد متقلب قرار داده است. این نوع برنامه ها که کاربر را وادار به پرداخت پول برای حل مشکلات امنیتی می کند که هیچ گاه هم وجود نداشته اند ترس افزار یا باج افزار می گویند.