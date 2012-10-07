«شوهر معمولی من» وارد بازار کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با یک عنوان فرعی زیر جمله «دو جستار فلسفی در باب روش شناسی ساختارشکن کامیابی در زندگی» منتشر شده است.

کتاب شامل دو بخش است؛ بخش اول با عنوان «شوهر معمولی من» دربرگیرنده چند قطعه داستانی گزارش گونه است که از زبان یک راوی زن گفته می‌شوند. شاهزاده رویاهای من، جشن عروسی ما، کار در منزل، سیلور استاین را نمی‌شناسد، سینما یعنی قیصر از جمله این نثرها است.

بخش دوم این کتاب هم زیر عنوان «من و بابای کارمندم» نگاه یک پسر را به حرفه خودش که کارمندی است، بازگو می‌کند؛ دردسرهای یک بچه کارمند، فرآیند کارمند شدنم، ما قشر زحمتکش مالیات بده، ضامن فقط کارمند رسمی، گفتگوهای آسانسوری، خرج تو با خودت خرج منم با تو، مشتری پر و پا قرص صدا و سیما و بازنشستگی پیش از موعد، از جمله قطعاتی است که در این بخش آمده است.

کتاب 72 صفحه‌ای «شوهر معمولی من؛ دو جستار فلسفی در باب روش شناسی ساختارشکن کامیابی در زندگی» نوشته سمیرا سامانی در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 3000 تومان از سوی انتشارات کلاغ راهی بازار نشر شده است.