استراتژی جدید کمیسیون اروپا برای توسعه رایانش ابری

به گزارش خبرگزاری مهر، با این کار تولید ناخالص داخلی سالانه تا سال 2020 در کشورهای اتحادیه اروپا به 160میلیارد یورو افزایش می یابد.

معاون رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که این کمیسیون یک استراتژی جدید برای توسعه رایانش ابری دارد.

به اعتقاد نیلی کروز، به نظر می‌رسد برنامه "توسعه رایانش ابری در اروپا"، سرعت استقبال از خدمات ابری در این منطقه افزایش خواهد داد.

وی گفت: رایانش ابری یک عامل تغییردهنده برای اقتصاد اروپا است و اگر کمیسیون اروپا اقدامی انجام ندهد، منافع اقتصادی را از دست خواهیم داد. ما باید به بازار انبوه دست پیدا کنیم و مجموعه قوانینی واحد را در سرتاسر اروپا اجرا کنیم. البته باید ریسک‌ها و چالش‌های پیش روی توسعه رایانش ابری را نیز به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم.

این کمیسیون معتقد است که فقدان استانداردهای مشترک مانعی بر سر راه شرکت‌ها برای استقبال از خدمات ابری است، زیرا در مورد امنیت اطلاعات داخلی و مشتریان خود بسیار نگران هستند. همچنین استراتژی کمیسیون اروپا در مورد امنیت سایبری نیز طی ماه‌های آینده پیشنهاد خواهد شد.

در این راستا گروه علمی تحلیلی طیف شریف نیز در ایران همایشی با عنوان "خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع از سیاست‌گذاری تا اجرا" را برگزار می کند که یکی از سخنرانان کلیدی آن، آقای توماس کروویلا مدیرعامل بخش خاورمیانه و آفریقای جنوبی شرکت ADL، به بررسی موضوع نقش رگولاتورها در توسعه دسترسی به باندوسیع و تجربه سایر کشورها و امکان اجرای رایانش ابری در ایران می‌پردازد که این همایش هشتم آبان ماه امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.