به گزارش خبرنگار مهر، مشکل کمبود آب در کهک - که دست کمی از جیره‌بندی این ماده حیاتی ندارد- کم بود که خرابی پمپ و شکستگی شبکه آب‌رسانی باعث قطعی طولانی مدت آب شد. این مشکل زمانی برای شهروندان غیرقابل تحمل شد که برای قطع کردن آب هیچ گونه اطلاع رسانی نشده بود.



محمدرضا حاج‌اسماعیلی عضو شورای اسلامی شهر کهک به خبرنگار مهر گفت: در تابستان امسال شهر کهک در شبانه روز 10 ساعت قطعی آب داشت که بیشتر این قطعی در شب بود و در ماه مبارک رمضان زمان این قطعی به روز منتقل شد و مردم نیز به این روال عادت کرده بودند.



از 72 ساعت 6 ساعت آب داشتیم



وی افزود: در هفته گذشته به علت خرابی پمپ و شکستگی شبکه مشکلات آب کهک تشدید شد تا جایی که اعتراض شدید مردم را به همراه داشت. در این مدت شهر کهک در 72 ساعت تنها 6 ساعت آب داشت، یعنی در طول شبانه روز بیش از 18 ساعت آب در شهر کهک قطع بود.

عضو شورای اسلامی استان با اشاره به اینکه بیشتر اعتراض مردم به دلیل عدم اطلاع رسانی در خصوص قطعی آب بود، گفت: قطعی آب در روزهای اول مهر که دانش آموزان به مدارس رفته بودند رخ داد و خانواده‌هایی که فرزندان خود را به مدرسه فرستاده بودند به شدت به قطعی آب و عدم اطلاع رسانی اعتراض داشتند.



حاج اسماعیلی اضافه کرد: مسئولان آبفار می‌گویند که خرابی پمپ قابل پیش بینی نبوده است که به نظر بنده همه این موارد توجیه است، حداقل می‌توانستند در روزی که پمپ خراب شده بود، این مشکل را به اطلاع مردم برسانند تا آنان نیز بتوانند برای خود برنامه ریزی کنند.



عضو شورای اسلامی شهر کهک با اشاره به اینکه قطعی آب در شهر کهک به مدت پنج روز وجود داشت، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی چهار دستگاه تانکر را برای آبرسانی به شهر کهک در نظر گرفتند که روزانه 25 تانکر آب را در منبع شهر کهک تخلیه می‌کردند و به این وسیله کمی از قطعی آب شهر کهک کاسته شد.



وی گفت: یکی از مواردی که به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفت این بود که بیش از سه ماه و نیم است که در چاه آب آشامیدنی شهر کهک باز است و مسئولان شرکت آب و فاضلاب هیچ گونه اقدامی را برای رفع این مشکل انجام نداده بودند.



به گفته حاج اسماعیلی چند ماه پیش عملیات کف شکنی و حفاری چاه آب آشامیدنی کهک توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام شده که از آن تاریخ به بعد در چاه آب آشامیدنی به حالت باز رها شده بود تا اینکه شورا با همکاری شهرداری در چاه را مسدود کردند.



اگر چاه جدیدی که در شهر کهک احداث شده است مورد بهره برداری قرار گیرد، تا حد زیادی مشکل آب شهر کهک رفع می‌شود و قطعی آب به حال قبلی یعنی از ساعت 9 شب تا 4 صبح باز خواهد گشت.

مشکل اصلی کمبود اعتبار است



وی در عین حال ضمن تشکر از فعالیت‌های دست اندرکاران شرکت آب و فاضلاب روستایی در شهر کهک اظهار کرد: مدیران و مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی در حد توان خود نسبت به رفع مشکلات موجود در شهر کهک اقدام کرده‌اند ولی به نظر می‌رسد که مشکل اصلی کمبود اعتبار است که از مسئولان درخواست داریم نسبت به رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.



حاج اسماعیلی تصریح کرد: شهر کهک یکی از شهرهای شهیدپرور استان قم است که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس کارنامه بسیار درخشانی را از خود به جای گذاشته است و همچنین مردم این شهر در انتخابات مختلف حضور چشمگیری داشته‌اند و ضروری است مسئولان نسبت به رفع مشکلات این منطقه توجه ویژه‌ای داشته باشند.



اعتبار طرح آب‌رسانی تامین شود



همچنین علی قاسمی ورجانی رئیس شورای اسلامی شهرستان قم نیز در جمع تعدادی از اهالی روستاهای بخش کهک اظهار داشته است: مجموعه شورای اسلامی شهرستان پیگیری‌های گسترده‌ای را در راستای رفع مشکل قطعی آب در شهر کهک و روستاهای این بخش انجام داد که نهایتا منجر به حفر یک چاه جدید در شهر کهک شد.



وی تصریح کرد: به گفته کارشناسان با بهره برداری از چاه جدید شهر کهک، مشکل قطعی آب این شهر تا حد زیادی رفع خواهد شد.



وی افزود: در حال حاضر طرح آبرسانی به شهر کهک در دستور کار قرار گرفته که به گفته مسئولان طی چند روز آینده عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

با بهره برداری از این طرح ضمن رفع کامل مشکل آب شهر کهک، روستاهای ورجان، سیرو، امامزاده ابراهیم و ونارچ نیز از این طرح بهره مند خواهند شد.



نماینده قم در شورای عالی استان‌ها گفت: تعدادی از واحدهای مسکن مهر شهر کهک هم به متقاضیان واگذار شده است که این واحدها در حال حاضر انشعاب آب ندارند و مردم از این موضوع ناراضی هستند.



قاسمی کمبود منابع مالی و اعتبار را تنها مشکل کند بودن اجرای طرح آبرسانی به شهر کهک عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه کمبود آب وجود دارد مسئولان استان باید هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.



مشکل حل می‌شود



این در حالی است که علیرضا گلچین‌پور بخشدار کهک در مورد طرح انتقال آب به کهک به خبرنگار مهر گفت: بر اساس گفته‌های مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی، مقدمات طرح آبرسانی به کهک فراهم شده و پیمانکار آن نیز انتخاب شده و در حال تجهیز کارگاه است.



وی با بیان اینکه طرح آبرسانی به شهر کهک در چند روز آینده با حضور مسئولان استان به صورت رسمی آغاز می‌شود اظهار کرد: مسیر طرح انتقال آب به شهر کهک حدود 15 کیلومتر است که بر اساس گفته مسئولان آب و فاضلاب روستایی، در صورت مساعدت مسئولان این طرح از زمان آغاز عملیات اجرایی، در 2 ماه به بهره برداری خواهد رسید.



گلچین‌پور هزینه اجرای این طرح را بیش از 6 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: با اجرایی شدن این طرح مشکل آب مسکن مهر و شهرک کوثر کهک برطرف می‌شود و به روستاهای ورجان، ونارچ، امامزاده ابراهیم و سیرو نیز آبرسانی صورت می‌گیرد.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به احداث یک حلقه چاه جدید در منطقه کهک برای تامین آب مورد نیاز شهروندان گفت: در حال حاضر پمپ به داخل چاه جدید وارد شده و در روزهای آینده عملیات بهره برداری از این چاه آغاز می‌شود.

بخشدار کهک با اشاره به اعتراض تعدادی از اهالی شهر کهک نسبت به کم آبی گفت: به دلیل خرابی پمپ چاه قدیمی، چند روز فشار آب در شهر کهک افت کرده بود و ساعت قطعی آب نیز بیشتر شده بود. برای اینکه این پمپ تعمیر شود، چند روزی طول کشید و همین امر باعث اعتراض مردم کهک شده بود.



گلچین‌پور تصریح کرد: در حال حاضر هر زمانی که با مشکل کمبود آب در شهر کهک مواجه شویم با استفاده از تانکر، آب منبع شهر را تامین خواهیم کرد تا مردم با مشکل کم آبی و قطعی آب مواجه نباشند.



به گفته وی هنوز در طول روز، چند ساعت قطعی آب در شهر کهک وجود دارد که این مشکل با بهره برداری از طرح آبرسانی به شهر رفع خواهد شد.



بخشدار کهک از مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خواست که برای مدیریت آب شهر کهک اهمیت بیشتری قائل شوند.



وی تاکید کرد: طرح آبرسانی به شهر کهک باید هر چه سریع‌تر آغاز و مورد بهره برداری قرار گیرد و در حال حاضر نیز باید با مدیریت صحیح از چاه‌های موجود و چاه جدیدی که احداث شده است، آبرسانی به شهر کهک با کمترین مشکل به انجام برسد.



آبفار بدقولی کرد



گلچین‌پور ضمن گلایه از مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت: برای راه اندازی چاه جدید ما بر اساس قول مسئولان شرکت آبفار به مردم وعده‌هایی دادیم که متاسفانه در موعد مقرر عملیاتی نشد.



آن گونه که بخشدار کهک به شهروندان این شهر وعده داده بود قرار بود چاه جدید کهک در شهریورماه مورد بهره برداری قرار گیرد که اینطور نشد.

کاسه آب زیرزمینی شهر کهک و اطراف آن خالی شد



حسن ایزانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نیز اظهار کرد: برای اینکه آب یک منطقه را تامین کنیم، یا باید از منابع آب‌های سطحی استفاده کنیم و یا از منابع آب‌های زیر زمینی؛ در منطقه کهک آب سطحی وجود ندارد، از این رو ناچار هستیم از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم که در همین راستا تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده‌ایم.



وی افزود: چاه‌های موجود در شهر کهک کف شکنی و لایروبی شده و یک چاه جدید نیز حفر شد و برای اینکه باز هم بتوانیم جوابگو باشیم در حال اخذ مجوز حفر یک چاه جدید در این منطقه هستیم.



موضوع مهم این است که کاسه آب زیرزمینی شهر کهک و اطراف آن به دلیل خشکسالی خالی شده است و ما هیچ کاری نمی‌توانیم برای رفع این مشکل انجام دهیم و باید منتظر بمانیم تا به لطف خدا بارندگی صورت بگیرد و این کاسه آب‌های زیرزمینی پر شود و ما بتوانیم این آب را استحصال کنیم.



قم دچار خشکسالی هیدرولوژیکی است



ایزانلو بیان داشت: هم اکنون استان قم و به ویژه کهک دچار خشکسالی هیدرولوژیکی شده است و این موضوع استان قم و به طور ویژه کهک را به مرحله تنش آبی رسانده و از مرحله بحران گذشته است.



در این تنش آبی که به وجود آمده است کهک هم مصداق بارز آن است. کاسه آب‌های زیرزمینی خالی شده و جایگزین هم نمی‌شود، حتی اگر در فصل زمستان در بالادست بارندگی صورت بگیرد، به دلیل اینکه آن مناطق نیز دچار خشکسالی هستند، آب به پائین دست منتقل نمی‌شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم اضافه کرد: چاه جدیدی را هم که در شهر کهک حفر کردیم، انتظاری که ما داشتیم را برآورده نکرده است. اگر چند سال پیش این چاه احداث می‌شد، می‌توانستیم آب بیشتری از آن استحصال کنیم که در حال حاضر به دلیل خشکسالی حفر این چاه هم چندان تاثیری در بهبود وضعیت آب شهر کهک نخواهد گذاشت.



ایزانلو گفت: در حال اخذ مجوز چاه چهارم از شرکت آب منطقه‌ای هستیم که امیدواریم بتوانیم با حفر این چاه مشکلات آب شهر کهک را تا حدی برطرف کنیم.



وی بیان داشت: به دلیل خشکسالی، سفره‌های زیرزمینی از بالادست تغذیه نمی‌شوند، بنابراین نتیجه می‌گیریم که باید از خارج از بخش آب منطقه کهک را تامین کنیم که در همین راستا کارهایی هم انجام شده و در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر کهک آغاز می‌شود.

آبرسانی سیار



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش‌های گسترده شرکت آبفار برای رفع مشکل آب شهر کهک گفت: بعد از اینکه برنامه‌های مختلف را برای رفع مشکل آب شهر کهک انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که آب رسانی سیار هم باید در دستور کار قرار گیرد که در هفته گذشته به صورت مداوم این کار عملیاتی شد.



وی افزود: برای جلوگیری از هدر رفت آب موجود، از سال گذشته تاکنون شبکه آب شهر کهک را ترمیم و تعویض کردیم و در این دو سال در مجموع بیش از چهار هزار متر از شبکه آب این شهر را اصلاح کردیم.



ایزانلو با اشاره به اینکه منابع آبی شهر کهک تا آنجا که امکان داشت توسعه داده شده است، اظهار کرد: با کلیه تمهیدات اندیشیده شده در حال حاضر توانایی تامین آب در حدود 13 لیتر در ثانیه را داریم ولی آب مورد نیاز شهر کهک 27 لیتر بر ثانیه است.



وی بیان داشت: همه کارها برای رفع مشکل آب کهک انجام شده و دیگر هیچ راهی نیست که آبفار نرفته باشد و هیچ کاری نیست که این شرکت انجام نداده باشد.



وی با تاکید بر اینکه آنچه در توان و وظیفه ما و حتی بیشتر بوده است را انجام داده‌ایم، گفت: حال که آب در کاسه آب‌های زیرزمینی بخش کهک وجود ندارد، باید آبی که خارج از منطقه هست را به این بخش انتقال دهیم که با این کار به جز شهر کهک، مشکل کمبود آب روستاهای در مسیر طرح نیز برطرف می‌شود.



ایزانلو اضافه کرد: طرح آبرسانی به شهر کهک تعریف و مناقصه اجرای آن نیز برگزار شده است و امیدواریم اگر تامین اعتبار صورت گیرد، این طرح امسال به بهره برداری خواهد رسید.