به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی قم که در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به طرح استقرار تئاتر در کشور گفت: ۶۷۰ گروه نمایشی در طرح استقرار گروههای تئاتر در کل کشور ساماندهی میشوند.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: طرح استقرار تئاتر در کشور به منظور حمایت از فعالیتهای گروههای مختلف تئاتری در سراسر کشور تهیه و تدوین شده و از فردا نیز ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در طرح استقرار تئاتر در کشور، گروههای تئاتر در سه سطح تقسیم میشوند افزود: گروههای تئاتری در این طرح به سه سطح الف، ب و ج تقسیم میشوند و حمایتهای مادی و معنوی از سوی وزارت ارشاد نیز بر اساس همین دسته بندی خواهد بود.
شاه آبادی گفت: در قالب طرح استقرار گروههای تئاتر، ظرفیت گروههای نمایش استانها مشخص و برای فعالیت آنها و به منظور برخورداری از حمایتهای وزارت ارشاد پروانه نمایش صادر میشود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح تا پایان دولت دهم فعالیتهای گروههای تئاتر اصولی تر و مستحکم تر خواهد شد و این طرح در واقع زمینه تخصصی شدن فعالیتهای گروههای تئاتر را فراهم میکند.
تاسیس تئاتر شهر در همه استانهای کشور
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به طرح تاسیس تئاتر شهر در همه استانها، عنوان کرد: در این طرح قصد داریم تا در کنار سالنهای چند منظوره، یک سالن تخصصی تئاتر تاسیس شود و در طول سال فقط به تئاتر بپردازد که این طرح تاکنون در سه استان کشور اجرایی شده است.
شاه آبادی تصریح کرد: اجرای عمومی گروههای تئاتر در شهرستانها باید دنبال شود که این امر بیش از برگزاری جشنوارهها تئاتر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهمیت دارد.
قم در تئاتر، جایگاه ویژهای در کشور دارد
معاون هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه قم در موضوع تئاتر جایگاه ویژهای در کشور دارد افزود: در اجرای گونههای مختلف تئاتر همانند دفاع مقدس و موضوعات دینی و مذهبی، استان قم باید داعیه دار و در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشد.
وی تاکید کرد: قم خاستگاه تئاتر و هنر دینی و آئینی است و در واقع تئاتر در قم از یک عقبه فکری خوبی برخوردار است که جا دراد هنرمندانی که در این استان در عرصه تئاتر فعالیت میکنند رسالت فرا استانی خود را از یاد نبرند.
شاه آبادی تصریح کرد: زمانی هنر میتواند تاثیر بیشتری بر روی مخاطبان و تماشاگران داشته باشد که هنرمندان اندیشههای دینی و مذهبی خود را با هنر عجین کنند.
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