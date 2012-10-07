اقتدار قوه قضائیه پیام آور عدالت قضائی است

حجت الاسلام حسن غفاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقتدار قوه قضائیه و بیان این مطلب که فعالیت قوه قضائیه باید در چند لایه بررسی شود گفت: مرحله اول این قوه به عنوان مجری قانون است و در نتیجه بدون هرگونه حاشیه و تفسیر می‌بایستی قوانین وضع شده رابا نگاه مساوی که به شهروندان دارد، اجرا کند بخصوص زمانی که بخواهد این پیام را به جامعه برساند که قوه قضائیه حاشیه امن برای صاحبان قدرت و ثروت نیست که این بهترین پیام عدالت قضائی است.



وی ادامه داد: قاطعیت قوه قضائیه به مجرمان پائین تر از سطح قدرت و ثروت و همچنین کسانی که در حیطه قدرت و ثروت قرار دارند نشان می‌دهد که این قوه با مجرمین هیچ تسامحی نخواهد داشت.



عضو هیئت مدیره موسسه امام رضا(ع) در ادامه با بررسی یکی دیگر از سطوح قوه قضائیه ادامه داد: وقتی برخی از مسائل با تصمیم و یا بدون تصمیم قوه قضائیه به شکل اتفاقات اجتماعی به یک مسئله حاشیه دار سیاسی تبدیل می‌شود باید قوه قضائیه جدای از نگاه حقوقی، نگاه حکومتی نیز به مسئله به وجود آمده داشته باشد.



وی با تاکید براینکه گاهی دستگیری ممکن است موجب مظلوم نمایی مجرم شود در توضیح این مسئله اظهار داشت: گاهی اگر فرد در همان زمان وقوع حادثه و فتنه دستگیر می‌شد امکان افشا شدن بسیاری از مسائل پشت پرده وجود داشت اما با گذشت زمان و تعویق دستگیری این مجرمان سعی می‌کنند خود را مظلوم جلوه دهند.



غفاری فرد ادامه داد: برخی مواقع دستگیری‌ها نیز این مطلب را در ذهن ایجاد می‌کند که در دستگیری مجرمان معامله‌ای رخ داده است.