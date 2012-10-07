انتقال 336 دانشجوی ایرانی از 13کشور/ شرایط پذیرش درخواست انتقال

محمدحسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از سال 89 تاکنون حدود 219 دانشجوی ایرانی با استناد حکم شورای انتقال به دانشگاههای داخل کشور معرفی شدند.

پذیرش مستقیم 117 دانشجوی متقاضی به داخل توسط دانشگاههای کشور



به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، از سال 89 تاکنون بر اساس گزارشهایی که دانشگاههای کشور اعلام کرده اند، حدود 117 دانشجوی ایرانی به صورت مستقیم به استناد تبصره 8 ماده 8 آیین نامه " انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاهها‏‏‏ موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور" در دانشگاههای کشور پذیرش شدند.



به گفته مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، 34 دانشگاه کشور از جمله 10 دانشگاه تهرانی 117 دانشجوی ایرانی را پذیرش کردند.



پذیرش 219 دانشجوی داخل توسط وزارت علوم



یوسفی در ادامه تاکید کرد که حدود 219 دانشجو هم بر اساس حکم شورای انتقال به دانشگاهها معرفی شده اند که از این تعداد، بر اساس آمار اعلام شده بیشترین تعداد معرفی شدگان به دانشگاه آزاد اسلامی هستند.



پرونده های انتقال در سال 91



وی همچنین به تعداد پرونده هایی که در سال 91 برای انتقال به داخل ارسال شده، اشاره کرد و گفت: در سال 91 تا پایان شهریورماه، تعداد 119 پرونده را در شورای انتقال خارج به داخل بررسی کردیم که از این تعداد 85 مورد با موافقت روبرو و رای لازم صادر و با سایر تقاضاها مخالفت شد.



مهمترین شروط انتقال به داخل



به گفته مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، نخستین شرط برای انتقال به داخل دانشجو بودن شخص متقاضی و مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل در وزارت علوم است.



وی در این باره گفت: برخی از متقاضیان انتقال به داخل از دانشگاه خارجی تنها پذیرش دریافت کرده اند که این مورد، شرط دانشجو بودن به شمار نمی آید.



یوسفی درباره شرط معدل برای دانشجویانی که قصد انتقال دارند، اظهار داشت: دانشجوی مقطع کارشناسی باید دارای معدل 12 به بالا و دانشجوی کارشناسی ارشد دارای معدل 14 به بالا باشد.



وی تاکید کرد که برای دانشجوی دکتری شرط معدل قید نشده اما دانشجوی دکتری باید حداقل دو نیمسال را در دانشگاه خارج از کشور تحصیل کرده باشد، در اینصورت پیشرفت تحصیلی این دانشجویان بر اساس مستندات ارائه شده، ارزیابی می شود و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تصمیم گیری خواهد شد.



به گفته مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، فاصله بین توقف تحصیل در دانشگاه خارج از کشور تا ارائه درخواست انتقال به داخل نباید بیشتر از یکسال باشد، به عبارت دیگر متقاضی نباید وقفه تحصیلی بیش از یکسال داشته باشد.

دانشگاهها با درخواست انتقال دانشجویان موافقت کنند



این مقام مسئول در وزارت علوم با بیان اینکه در ماههای آینده با افزایش تعداد تقاضاها برای انتقال به داخل روبرو خواهیم بود از دانشگاهها درخواست کرد که به استناد آیین نامه " انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاهها موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور" که در سال 89 ابلاغ شده، حتماً در پذیرش این دسته از دانشجویان مساعدت کنند و در این زمینه کارشناس مستقلی تعیین کنند تا به صورت خاص و ویژه این قبیل تقاضاها را بررسی کرده و به متقاضیان پاسخ دهند.



لزوم ارائه آمار تقاضاهای انتقال به وزارت علوم



مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم همچنین به دانشگاههای کشور تاکید کرد که به منظور ارائه آمار دقیق، کامل و جامع، لازم است دانشگاهها هر 6 ماه یک بار گزارشی از تعداد تقاضاها و تعداد پذیرفته شدگان به این اداره کل ارسال کنند.

اسامی کشورها

مجتبی بذرافشان - معاون امور دانشجویان داخل در گفتگو با مهر به برخی کشورها اشاره کرد که دانشجویان ایرانی در این کشورها تحصیل می کنند و متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل کشور هستند.

به گفته بذرافشان: کشورهای سوریه، مجارستان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، کانادا، هندوستان، مالزی، پاکستان، برخی کشورهای آسیای میانه، روسیه، بلاروس، اوکراین و غیره از جمله کشورهایی به شمار می آیند که دانشجویان ایرانی از دانشگاههایشان به داخل کشور منتقل شده اند.