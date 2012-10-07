به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید توکلی، شهید محلاتی، جماران، شهید رمضانی، شهید بهشتی، شهید چمران از فردا 16 مهرماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های 4450 الی 4457 در محدوده کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابانهای عاشری، جلال، تعاون، نخ زرین و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2219، 2248 در محدوده بلوار اوشان، بالاتر از بیمارستان محک و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2280 الی 2283، 2228، 2229 و 2610 الی 2613 در محدوده خیابان های شهید آذرمینا، یاسمن، کاشانک، نسترن، شعله و در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش شماره های 5564 الی 5568 و 5546 در محدوده خیابان های قلعه مرغی، فریدون نوری، دشت آزادگان و زمانی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت 12 ظهر به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات شهید چمران از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.