مسئولیت در اسلام امانت الهی است/ مسئولی که پاسخگو نیست کنار برود

دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد فرهنگ صحیح پاسخگویی و ویژگیهای آن به خبرنگارمهر گفت: مبنای پاسخگویی این است که کسی که مسئولیتی را بر عهده گرفته باید متعهد باشد که آن وظایف خود را به نیکی انجام بدهد. اگر چنانچه کوتاهی یا تخلف کرد باید پاسخگو باشد.
وی افزود: باید از او سؤال شود و او هم پاسخ قانع کننده بدهد. از دیدگاه اسلامی هر انسانی که منصبی را میگیرد در پیشگاه خدا مسئول است و باید پاسخگو باشد. مسئولیت و موقعیت امانتی است که در اختیار اوست و البته خدا هم خواسته که امانت را به اهلش واگذار کنیم. کسی که امین است یعنی شخص باید اهلیت قبول مسئولیت را داشته باشد و خودش را امین آن امانت بداند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: صاحب منصب باید قبل از هرکسی در برابر خدا پاسخگو باشد یعنی خدا از او خواهد پرسید و گریزی از این نیست. این است که در تعالیم اسلامی گفتهاند حاسبو قبل ان تحاسبوا. قبل از انکه به حساب شما رسیدگی شود خودتان به حسابتان بپردازید.
فنایی تصریح کرد: باید نمایندگان و مردم از مسئولین مطالبه کنند و این مستلزم آگاهی و هوشیاری مردم و نمایندگان است. یعنی آنان باید احساس مسئولیت کنند و بی تفاوت نباشند و بر کار مسئولین نظارت داشته باشند. یعنی از آنچه که میگذرد آگاه باشند. فرهنگ پیگیری کردن امور هم باید رواج یابد لازمه آن هم این است که مردم در نقد بیان مشکلات آزاد باشند اگر مسئولان قرار است پاسخگو باشند مردم هم حق دارند که از آنها بپرسند. حالا رسانهها در کنار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی یکی از وظایفاشان خواستها و مطالبات مردم از مسئولین است و همچنین اگر مسئولی پاسخگو نیست باید کنار برود.
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)درمورد حد و حدود پاسخگویی مسئولین و مقامات هم تصریح کرد:هر کسی که کاری را بر عهده میگیرد یک فهرست وظایفی برایش تعریف شده است که باید بر طبق آن فهرست پاسخگو باشد و از آن تخطی نکند. البته مسائل امنیتی و نظامی را نباید فاش ساخت بلکه به نهادهای مربوطه باید چواب پس داد.
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درمورد اینکه چگونه میشود فرهنگ درست پاسخگویی را در کشور نهادینه کرد هم اظهارداشت : اگر همانطوری که قرآن فرموده مسئولیتها را امانت الهی بدانیم موظف هستیم که امانت را شایسته به صاحبش برگردانیم. وقتی پستی برای ما مشروعیت دارد که وظایفمان را به بهترین وجهی انجام دهیم اگر نتوانستیم، امانت را باید به امانتدار بهتری که امانت را بهتر پاسداری میکند بسپاریم.
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