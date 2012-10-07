به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول جانشین ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: طرحی مدون، برای سرکشی منظم از خانوادههای شهدا در طول سال توسط این ناحیه، تهیه و از آغاز هفته دفاع مقدس اجرایی شد.
سرگرد پاسدار ابوالفضل فتوحی اظهارکرد: در این طرح تمامی پرسنل ناحیه در قالب گروهها و روزهای معینی از سه خانواده شهید دیدار میکنند.
وی بیان داشت: پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی برسرکشی از خانودههای شهدا و ایثارگران، طرح مذکور برای سرکشی از دو هزار و 300 خانواده، برنامهریزی و بهطور رسمی اجرایی شده است.
مسئول جانشین ناحیه مقاومت بسیج نیشابور عنوان کرد: متاسفانه کارهای روزمره اداری سبب شد، کمتر این وظیفه را انجام دهیم.
حادثه جاده فیروزه به نیشابور22 مصدوم بر جای گذاشت
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور گفت: تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه مینیبوس در کیلومتر هشت محور نیشابور به فیروزه سبب واژگونی مینیبوس و مصدوم شدن 22 نفر شد.
حسین محمدی اظهارکرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، پانسمان، کنترل خونریزی و ثابتسازی شکستگیها به بیمارستانهای نیشابور منتقل کردند.
وی بیان داشت: دو نفر از مصدومان در اثر شدت حادثه در صحنه تصادف انتوبه شدند و پس از انجام اقدامات احیا با تختهکمری و آتلگردنی به بیمارستان منتقل شدند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور عنوان کرد: این مرکز با اعزام چهار دستگاه آمبولانس بهمحل حادثه که دو دستگاه آمبولانس فیروزه و کد سه شهری بود پس از 11 دقیقه بهمحل حادثه رسیدند.
تغذیه در بروزافسردگی موثراست
کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: عوامل تغذیهای نقش مهمی در بروز افسردگی دارد و کسانی که تغذیه نامناسبی دارند دچار افسردگی میشوند.
لیلا شورورزی اظهارکرد: سطح انرژی فردی که دچار افسردگی است کمتر از حد معمول و اشتها به میل غذا در او از بین میرود.
وی ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده کاهش یا افزایش وزن و جذب ناکافی ویتامینها و مواد معدنی با افسردگی ارتباط دارد.
کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور اظهار داشت: افراد مسن بیشتر در معرض این خطرات قرار میگیرند زیرا غالبا تنها زندگی میکنند و کسی آنها را تشویق به خوردن مواد غذایی مناسب و کافی نمیکند.
آتشنشانان نیشابور به قله شیرباد این شهر صعود کردند
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر نیشابور گفت: تیمی از کارکنان و نجاتگران سازمان آتشنشانی به قله شیرباد این شهر صعود کردند.
محمود برئی افزود: در این صعود هشت نفر از کارکنان سازمان شرکت داشتند.
وی بیان داشت: مسیر این کوهپیمایی از روستای بوژان و از مسیر یال شکرآب بود.
گفتنیاست: این قله سه هزار و 311 متر ارتفاع و در شمال شرقی نیشابور قرار دارد.
همایش نماز و تربیت اسلامی در نیشابور برگزار شد
چهارمین کارگاه توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده نیشابور با عنوان نماز و تربیت اسلامی برگزار شد.
مسئول انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش نیشابور در این کارگاه گفت: ایجاد تیم تخصصی مدرسان سبب موفقیت طرح آموزش خانواده با توجه به پیچیدگی موضوعات در آن میشود.
علیرضا حدادی افزود: خانواده، نهادی مقدس و بیبدیل است که حیات و سعادت جامعه بشری به آن بستگی دارد و لازمه داشتن جامعهای سالم، داشتن خانوادههای سالم است.
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