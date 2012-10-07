به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول جانشین ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: طرحی مدون، برای سرکشی منظم از خانواده‌های شهدا در طول سال توسط این ناحیه، تهیه و از آغاز هفته دفاع مقدس اجرایی شد.

سرگرد پاسدار ابوالفضل فتوحی اظهارکرد: در این طرح تمامی پرسنل ناحیه در قالب گروه‌ها و روز‌های معینی از سه خانواده شهید دیدار می‌کنند.

وی بیان داشت: پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی برسرکشی از خانوده‌های شهدا و ایثارگران، طرح مذکور برای سرکشی از دو هزار و 300 خانواده، برنامه‌ریزی و به‌طور رسمی اجرایی شده است.

مسئول جانشین ناحیه مقاومت بسیج نیشابور عنوان کرد: متاسفانه کارهای روزمره اداری سبب شد، کمتر این وظیفه را انجام دهیم.

حادثه جاده فیروزه به نیشابور22 مصدوم بر جای گذاشت

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه مینی‌بوس در کیلومتر هشت محور نیشابور به فیروزه سبب واژگونی مینی‌بوس و مصدوم شدن 22 نفر شد.

حسین محمدی اظهارکرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، پانسمان، کنترل خونریزی و ثابت‌سازی شکستگی‌ها به بیمارستان‌های نیشابور منتقل کردند.

وی بیان داشت: دو نفر از مصدومان در اثر شدت حادثه در صحنه تصادف انتوبه شدند و پس از انجام اقدامات احیا با تخته‌کمری و آتل‌گردنی به بیمارستان منتقل شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور عنوان کرد: این مرکز با اعزام چهار دستگاه آمبولانس به‌محل حادثه که دو دستگاه آمبولانس فیروزه و کد سه شهری بود پس از 11 دقیقه به‌محل حادثه رسیدند.

تغذیه در بروزافسردگی موثراست

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: عوامل تغذیه‌ای نقش مهمی در بروز افسردگی دارد و کسانی که تغذیه نامناسبی دارند دچار افسردگی می‌شوند.

لیلا شورورزی اظهارکرد: سطح انرژی فردی که دچار افسردگی است کمتر از حد معمول و اشتها به میل غذا در او از بین می‌رود.

وی ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده کاهش یا افزایش وزن و جذب ناکافی ویتامین‌ها و مواد معدنی با افسردگی ارتباط دارد.

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور اظهار داشت: افراد مسن بیشتر در معرض این خطرات قرار می‌گیرند زیرا غالبا تنها زندگی می‌کنند و کسی آنها را تشویق به خوردن مواد غذایی مناسب و کافی نمی‌کند.

آتش‌نشانان نیشابور به قله شیر‌باد این شهر صعود کردند

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر نیشابور گفت: تیمی از کارکنان و نجاتگران سازمان آتش‌نشانی به قله شیرباد این شهر صعود کردند.

محمود برئی افزود: در این صعود هشت نفر از کارکنان سازمان شرکت داشتند.

وی بیان داشت: مسیر این کوه‌پیمایی از روستای بوژان و از مسیر یال شکرآب بود.

گفتنی‌است: این قله سه هزار و 311 متر ارتفاع و در شمال شرقی نیشابور قرار دارد.

همایش نماز و تربیت اسلامی در نیشابور برگزار شد

چهارمین کارگاه توانمند‌سازی مدرسان آموزش خانواده نیشابور با عنوان نماز و تربیت اسلامی برگزار شد.

مسئول انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش نیشابور در این کارگاه گفت: ایجاد تیم تخصصی مدرسان سبب موفقیت طرح آموزش خانواده با توجه به پیچیدگی موضوعات در آن می‌شود.

علی‌رضا حدادی افزود: خانواده، نهادی مقدس و بی‏بدیل است که حیات و سعادت جامعه بشری به آن بستگی دارد و لازمه‌ داشتن جامعه‌ای سالم، داشتن خانواده‌های سالم است.