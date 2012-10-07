به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی، دیار گنجینه فرهنگ‌ها، اقوام مختلفی شامل کرد، ترک، ترکمن و تات در صفا و آرامش با یکدیگر زندگی می‌کنند و به گواه تک تک مردم این استان کوچک‌ترین اختلافی میان اقوام آن وجود ندارد، اختلافاتی از آن دست که مورد نظر دشمنان است و گاه گاهی به سبب سعایت ایران ستیزان در میان اقوام مختلف ایجاد می‌شود.

از دیگر سوی و از منظر کیش و مذهب نیز در خراسان شمالی پیروان شیعه و سنی در وحدت کامل در کنار یکدیگر روزگار می‌گذرانند و باز هم به گواه پیروان این دو مذهب، خراسان شمالی نمونه کاملی از وحدت شیعه و سنی و الگوی سایر نقاط کشور است.

اکنون حادثه‌ای نیکو در شرف وقوع است؛ سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی؛ باب الرضا، گنجینه فرهنگ‌ها، حادثه‌ای که بار دیگر اتحاد اقوام مختلف خراسان شمالی را به نمایش می‌گذارد.

چهارشنبه هفته جاری جامعه اهل سنت و شیعیان خراسان شمالی با نوای "جانم فدای رهبر" همراه یکدیگر سمفونی زیبای اتحاد را خلق می‌کنند.

شماری از برادران ترکمن و سنی مذهب خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عشق و ارادت خود به رهبری انقلاب گفته‌اند.

وقتی چاوک و کولته و چلپی از گنجه‌ها بیرون می‌آید

امام جمعه اهل سنت منطقه مرزی جرگلان سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی را مایه خیر و برکت برای این استان می‌داند و می‌گوید: ترکمن‌های اهل سنت خراسان شمالی بی صبرانه منتظر ورود رهبری عظیم الشان انقلاب هستند.

آخوند رحیم صمدی می‌افزاید: استقبال از حضرت آیت الله خامنه‌ای وظیفه‌ای دینی و ملی محسوب می‌شود و جامعه اهل سنت خراسان شمالی نیز در روز چهارشنبه عشق و ارادت خود را به ایشان به نمایش می‌گذارند.

وی اظهار می‌کند: استقبال از رهبر معظم انقلاب بر همه ما واجب است زیرا که به استقبال ولی امر مسلمین می‌رویم و این فرصت نیز به سادگی و همواره به دست نمی‌آید.

آخوند صمدی از جنب و جوش مردم ترکمن خراسان شمالی خبر می‌دهد و می‌گوید: ترکمن‌های خراسان شمالی کوچه‌ها را آب و جارو کرده و منتظر رهبر خود نشسته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های اهل سنت خراسان شمالی برای استقبال از مقام معظم رهبری تصریح می‌کند: ترکمنان این استان در سفر مقام عظمای ولایت با لباس‌های ترکمنی به استتقبال ایشان خواهند آمد و نشان می‌دهند که در تمامی صحنه‌ها آماده و گوش به فرمان رهبر خود حضور دارند.

سفر رهبری اتحاد شیعه و سنی در خراسان شمالی را متجلی می‌کند

خواجه محمد حمیدی دانشجوی یکی از دانشگاه‌های بجنورد است و از برادران اهل سنت، وی در مورد سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی می‌گوید: وحدت میان شیعیان و پیروان اهل سنت در این استان همواره زبانزد خاص و عام بوده و این سفر فرصت مناسبی برای تجلی جهانی آن است.

حمیدی می‌افزاید: اکنون پس از گذشت سی و چهار سال از انقلاب اسلامی به همه دشمنان و بدخواهان ثابت شده که نمی‌توانند از موضع تفرقه افکنی مذهبی وارد شوند و اهالی خراسان شمالی نیز در سفر رهبری آخرین امیدهای واهی دشمنان را به نا امیدی تبدیل می‌کنند.

نظر رهبری در مورد وحدت شیعه و سنی

امان الله بهمن مغازه داری در نزدیکی فرودگاه بجنورد است محلی که به اعتقاد وی پیش از هر کس و هر جایی میزبان رهبری است، می‌گوید: نخستین میزبانی پیش از این که نصیب دیگران شود به جامعه اهل سنت بجنورد رسیده چرا که تقریبا تمام اهالی منطقه فرودگاه بجنورد ترکمن و از پیروان اهل سنت هستند؛ محلی که رهبری برای نخستین بار بر آن جا قدم می‌نهند و آنجا را مبارک می‌کنند.

از او در مورد ارزش‌های سفر رهبری به خراسان شمالی می‌پرسم، بر می‌گردد و تابلویی را که به دیوار مغازه‌اش آویزان کرده نشانم می‌دهد؛ شروع کردم به خواندن نوشته روی تابلو، خواندش خیلی سخت است کمکم می‌کند، بعدا متوجه شدم که معلم بوده و الان بازنشسته شده است.

روی تابلو نوشته بود " ال برن الشیلی قول برن قولوشیلین خامنی رهبرن یولنا برلشیلیین"، وقتی از او در مورد معنی و مفهوم نوشته می‌پرسم می‌گوید: این نوشته در این سفر ترجمه می‌شود و آنگاه توضیح می‌دهد که منظور نوشته اتحاد در راه رهبری نظام است.

حرف اتحاد که پیش می‌آید صحبت بین ما هم گل می‌اندازد، صحبت‌های این معلم اهل سنت برای من زیبایی خاصی داشت نظرات وی در مورد لزوم اتحاد و اجتناب از تفرق‌هایی که نه به زمان حال بر می‌گردد و نه دردی از دردهای جامعه اسلامی کنونی را درمان می‌کند.

امان الله بهمن جمله‌ای از رهبری را برای من می‌گوید؛ آنجا که رهبری گفته "کسانی که ندای تفرقه بین شیعه وسنی سر می‌دهند، به بهانه مذهب می‌خواهند وحدت ملی را برهم بزنند و چه شیعه باشد و چه سنی مزدور دشمن هستند چه بداند و چه نداند" و سپس در این مورد و لزوم گوش به فرمانی آحاد ملت ایران توضیح می‌دهد.

این معلم فرهیخته در ادامه می‌افزاید: راز پیشرفت و لازمه برتری مسلمانان در دنیا، اتحاد بین آن‌ها و تاکید بر وجوه مشترک بسیاری است که اتفاقا از پایه‌های اصلی دین اسلام به شمار می‌آیند.

از او می‌خواهم در آستانه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی هر چه که دل تنگش می‌خواهد با رهبر خود بگوید، می‌خواند: بیا و آسمان چشم‌های عاشق مرا/ ببین به روی گونه‌ام چگونه چکه می‌شود...

جانم قربان بولسن رهبرا

محمد قبادی یکی دیگر از برادران اهل سنت خراسان شمالی است که برای تشریف فرمایی مقام معظم رهبری لحظه شماری می‌کند.

جمله " جانم قربان بولسن رهبرا" را اولین بار از او شنیدم، وقتی که با حرارت و اشتیاق خاصی این جمله را گفت و از این که می‌خواهد در روز استقبال از رهبری، این جمله را بر پیشانی خود ببندد.

قبادی می‌گوید: مگر در قضیه توهین به ساحت پیامبر اکرم(ص) جامعه اهل سنت پا به پای شیعیان در محکومیت این گستاخی تظاهرات و راهپیمایی نکردند؟

وی می‌افزاید: آنگاه که بحث رهبری و ولایت است، شیعه و سنی پای به پای هم حرکت می‌کنند و همه آن‌ها نیز می‌دانند که آنچه سبب شده تا در سال‌های گذشته مسلمانان در برخی زمینه‌ها ضربه بخورند، عدم اتحاد کافی و وجود تفرقه در میان آن‌ها بوده است.

محمد قبادی اظهار می‌کند: پیروان اهل سنت و شیعیان خراسان شمالی در سفر رهبری به این استان اثبات می‌کنند که بین آن‌ها اتحاد کاملی برقرار است و همواره گوش به فرمان رهبر خود آماده جان فشانی در راه اسلام هستند.