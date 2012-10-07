مهین نوروزی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری طرح سروش نیک بختی در سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هم اکنون این طرح به صورت پایلوت با حضور مدیران دبیرستان، اولیاء دانش آموزان و مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان در حال برگزاری است و شرکت کنندگان آموزش روان شناسی زیبایی زن را فرا می گیرند.

وی افزود: در طول این چند سال برنامه های مختلف در قالب برگزاری نمایشگاه های درون و برون استانی، برگزاری دوره های آموزش تحکیم بنیان خانواده و تعمیق باورهای دینی در قالب طرح رحمت و آموزش حدود 28 هزار نفر از بانوان به ویژه زنان خانوار توسط اساتید اهل فن در استان اجرا شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری سمنان با اشاره به اینکه این طرح در فاز اول با تفریح اندیشمندانه اجرا می شود اظهار داشت: آشنا نمودن دختران نوجوان با تاثیر رفتارهایشان در سلامت معنوی خانواده و همچنین در سلامت معنوی جامعه و به ویژه مروجین حجاب و عفاف از میان دانش آموزان دبیرستانی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه 84 دانش آموز از 9 دبیرستان سمنان در قالب گروه های 12 نفره برای اجراء این طرح انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: از 10مربی خوش فکر و با انگیزه و نیز یک استاد کشوری در این طرح استفاده می شود.

نوروزی افزود: پیش بینی شده در طول سال هر 45 روز یکبار این طرح برگزار شود.

وی گفت: طرح سروش نیک بختی توسط دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان و با همکاری کانون فرهنگی اجتماعی بانوان سمنان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، موسسه احیاء گران فرهنگ قومس، سازمان بهزیستی و ادره کل آموزش و پروش استان سمنان اجرا می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سمنان در خاتمه، کارگاه تفریح اندیشمندانه، عبادت و رهایی، تفریح اندیشمندانه دو را از جمله بر نامه های این طرح یک روزه عنوان کرد و اظهار داشت: در پایان این طرح گواهی نامه مروجان زیبایی به شرکت کنندگان اعطاء می شود.