به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه بخش بین الملل ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال با بیان اینکه فضای مجازی در جهت ایجاد ارتباط امروز تمامی مرزهای جغرافیایی را از بین برده است، اظهار داشت: چنانچه این فضا به درستی مدیریت شود می تواند یک فرصت برای آحاد جامعه به وجود بیاورد و چنانچه درست مدیریت نشود به طور قطع یک تهدید خواهد بود.

وی با اشاره به منابع غنی اسلامی در تولید محتوای دیجیتالی، ادامه داد: برپایی نمایشگاه رسانه های دیجیتال با این وسعت و کیفیت گویای توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به فضای مجازی است.

اسماعیلی گفت: امروز استفاده از فضای مجازی در سبد کالای خانوار ایرانی جای گرفته است که در این راستا نمایشگاه رسانه های دیجیتال می تواند فرصت های خوبی را برای آشنایی با دستاوردهای فعالان این بخش و شناساندن ظرفیتها و بسترهای خلاقیت فراهم کند.

معاون وزیر ارشاد تولید محتوای مناسب و مدیریت صحیح در فضای دیجیتال را از جمله ضروریات این بخش عنوان کرد و گفت: در حوزه فضای دیجیتال دو وظیفه جدی شامل آگاهی بخشی به خانواده های ایرانی و خارجی و نیز مصون سازی خانواده ها از آثار دیجیتالی وظیفه همه دستگاهها است.

وی بر مشارکت فعال در تولید محتوا با توجه به منابع غنی ایرانی اسلامی و ارائه آخرین دستاوردها و سرمایه گذاری در فضای دیجیتال تاکید کرد و افزود: فرهنگ استفاده صحیح از رسانه های دیجیتال باید با مدیریت مناسب نهادینه تا تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

در این مراسم حسین واعظیان - مدیر بخش بین الملل ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال نیز با اشاره به حضور 25 کشور و 60 میهمان خارجی در بخش بین الملل این نمایشگاه اظهار داشت: بخش بین الملل این نمایشگاه با هدف بررسی و ارزیابی فعالان جامعه جهانی در زمینه رسانه های دیجیتال و یافت ارزشهای مشترک و گسترش دامنه تبادلات فرهنگی در زمینه فناوریهای اطلاعاتی و فرهنگی، فعالیت خود را آغاز کرده است.



وی با بیان اینکه در این بخش محتوای فرهنگی ارائه شده در فضای وب می تواند به تمامی مردم در سراسر جهان ارائه شود گفت: در بخش بین الملل موضوعاتی مربوط به حفاظت کودکان در فضای وب، سرگرمی های آموزشی و بیداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.



واعظیان گفت: در بخش بین الملل ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال کشورهایی چون آلمان، امارات متحده عربی، فرانسه، ایتالیا، اندونزی، هند، بوسنی، لبنان، گرجستان، تایلند، سوریه، افغانستان، عراق، تاجیکستان و برزیل حضور فعال دارند.



وی از برگزاری کارگاهها و نشست ها و پاویون سلامت خانواده و حفاظت از کودکان در فضای مجازی در روزهای برپایی این نمایشگاه خبر داد و گفت: حضور کمپانی اپتک به عنوان یکی از قطبهای انیمیشن خاورمیانه در این نمایشگاه قابل توجه است.



به گزارش مهر، ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال در 10 بخش اصلی و فرعی 13 تا 22 مهرماه جاری در محل مصلی تهران در حال برگزاری است.