به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه بخش بین الملل ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال با بیان اینکه فضای مجازی در جهت ایجاد ارتباط امروز تمامی مرزهای جغرافیایی را از بین برده است، اظهار داشت: چنانچه این فضا به درستی مدیریت شود می تواند یک فرصت برای آحاد جامعه به وجود بیاورد و چنانچه درست مدیریت نشود به طور قطع یک تهدید خواهد بود.
وی با اشاره به منابع غنی اسلامی در تولید محتوای دیجیتالی، ادامه داد: برپایی نمایشگاه رسانه های دیجیتال با این وسعت و کیفیت گویای توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به فضای مجازی است.
اسماعیلی گفت: امروز استفاده از فضای مجازی در سبد کالای خانوار ایرانی جای گرفته است که در این راستا نمایشگاه رسانه های دیجیتال می تواند فرصت های خوبی را برای آشنایی با دستاوردهای فعالان این بخش و شناساندن ظرفیتها و بسترهای خلاقیت فراهم کند.
معاون وزیر ارشاد تولید محتوای مناسب و مدیریت صحیح در فضای دیجیتال را از جمله ضروریات این بخش عنوان کرد و گفت: در حوزه فضای دیجیتال دو وظیفه جدی شامل آگاهی بخشی به خانواده های ایرانی و خارجی و نیز مصون سازی خانواده ها از آثار دیجیتالی وظیفه همه دستگاهها است.
وی بر مشارکت فعال در تولید محتوا با توجه به منابع غنی ایرانی اسلامی و ارائه آخرین دستاوردها و سرمایه گذاری در فضای دیجیتال تاکید کرد و افزود: فرهنگ استفاده صحیح از رسانه های دیجیتال باید با مدیریت مناسب نهادینه تا تهدیدها به فرصت تبدیل شود.
واعظیان گفت: در بخش بین الملل ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال کشورهایی چون آلمان، امارات متحده عربی، فرانسه، ایتالیا، اندونزی، هند، بوسنی، لبنان، گرجستان، تایلند، سوریه، افغانستان، عراق، تاجیکستان و برزیل حضور فعال دارند.
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