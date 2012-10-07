به گزارش خبرنگار مهر، 26 سال است از قانون جدایی ری از پایتخت می گذرد، در این مدت کسی به یاد اجرایی کردن این قانون قدیمی نبود. اما همیشه زمزمه های این جدایی مطرح بود تا زمانی که رئیس جمهور به ری رفت و به مردم وعده ری مستقل را داد.

از آن زمان دولت با شتاب اجرای این قانون خاک گرفته را دنبال می کند. قانونی که هنوز جزئیات اجرایی شدن آن مشخص نیست و مخالفان بسیاری دارد. بسیاری جدایی ری از پایتخت را جنگ تازه مدیریت شهری و دولت می دانند که دراین سالها خاکریز های متفاوتی چون اعتبارات حمل و نقل عمومی ، نپرداختن سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی و... داشته است.

درخواست کمیسیون اصل 90 برای اجرای قانون / سکوت آغازگران

اما داستان این جدایی از نامه کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم آغاز شد که در آن از دولت خواسته شده بود در خصوص عدم اجرای این قانون توضیح دهد .

آغاز گران جدایی ری از پایتخت در حال حاضر ترجیج می دهند به جای دفاع از مواضع دولت سکوت کرده و از آب گل آلود ماهی خودشان را بگیرند بی آنکه خود را وارد میدان کرده و یا با ادبیات دولت خواهان اجرایی شدن جدایی ری از پایتخت شوند.

از همان ابتدا کارشناسان و برخی مدیران شهری در کنار انگیزه های سیاسی و غیر کارشناسی بودن این جدایی انگیزه های زمین را مطرح می کردند. زمین هایی که با استقلال ری قیمت پیدا می کند و دیگر نیاز نیست از قانونهای سخت گیرانه ساخت و ساز در حریم و حاشیه تهران تبعیت کند.

3 انگیزه دولت برای جدایی

محمد علی نجفی ،عضو شورای شهر تهران معتقد است با سه انگیزه بحث جدایی ری از پایتخت دنبال می شود. نخستین انگیزه به دعواهای سیاسی دولت و شهرداری باز می گردد و داشتن نماینده ای جداگانه در مجلس و تشکیل شورای شهری مستقل برای تسلط بیشتر بر این منطقه می تواند دلیل دیگری برای اصرار براین جدایی باشد.

اما نجفی از انگیزه دیگری نام می برد که به گفته او خطرناک تر ازدو گزینه دیگر است وآن بحث زمین است.

او ادامه می دهد: در حال حاضر افرادی در ری زمین دارند که جدا سازی به آنها امکان ساخت و ساز می دهد بنابراین می توان گفت دولت برای جدا سازی انگیزه قوی اقتصادی دارد .

فشار ویژه خواران برای جدایی ری از تهران

این نکته ای است که حسن بیادی نائب رییس شورای شهر تهران هم به آن اشاره می کند و می گوید: یک عده ویژه خوار که زمین های کشاورزی شان در اطراف تهران قرار داشته و ارزش مسکونی ندارد به دلیل ارزش افزوده زمین برای جدایی ری از تهران تلاش می کنند.

بیادی تاکید می کند: تنها درآمدی که پس از جدای ری از تهران می توان متصور بود ارائه تراکم است که ویژه خواران به دنبال آن هستند که که طمئنا تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.

گردن کلفت ها منتظر میلیارد شدن

زمین داران ری منتظرند تا قانون ری مستقل اجرایی شود تا به گفته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گردن کلفت و میلیارد شوند.

چمران که به گفته خودش از شنیدن سخنان غیر کارشناسی در خصوص اجرای این قانون بیمار شده و کارش به بیمارستان رسیده است با اشاره به این که پس از جدایی ری از پایتخت زمین های این منطقه مورد تهدید سودجویان قرار می گیرند می گوید: اگر جدایی ری از پایتخت اتفاق بیافتد همان ماجراهای شهر قدس و چهار دانگه در اینجا تکرار می‌شود. در شهرهای قدس زمین‌های زراعی و فضای سبز تقسیم شده است و سوله ساخته شده وعده‌ای گردن کلفت و میلیاردر شدند و شهر ماند و کوچه‌هایی که هنوز همان مشکلات سابق را داشته و کمبود ارایه خدمات عمومی به مردم.

چمران با اشاره به سوله ساز‌ی‌ها در اطراف شهر ری می گوید: همین حالا نیز در برخی از زمین‌های زراعتی سوله‌های 18 متری ساخته‌اند و مطمئنا بعد از ین جدایی زمین‌هایی که با تلاش مدیریت شهری پابرجا مانده تجزیه می‌شود وعده‌ای گردن کلفت پولهای کلانی به جیب می‌زنند و جز دود کارخانه‌ها چیزی برای مردم باقی نمی‌ماند.

طرح تفصیلی ملاک تغییر کاربری زمین های ری

اما معاون عمرانی استانداری چنین سخنانی را قبول ندارد و به مهر می گوید: قرار نیست با جدایی ری از پایتخت تغییر کاربری در زمین ها اتفاق بیافتد .

محمودی در پاسخ به این نوع انتقاد ها می گوید: همان برنامه هایی که طرح تفصیلی شهر تهران برای منطقه ری پیش بینی کرده بود و با همان کاربری ها برای ری مستقل هم اجرایی می شود.

او تاکید می کند: درهیچ زمین کشاورزی در این منطقه ساخت و ساز نمی شود و افزایش طبقات نیز بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود بنابراین جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

با این همه اما مخالفان همچنان معتقدند این جدایی غیر قانونی و غیر کارشناسی است و در سوی دیگر ماجرا موافقان نیز هنوز نتوانسته اند یک برگ نظر کارشناسی در این زمینه به آنها ارائه کنند.