تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه شانزدهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و هفتم اکتبر سال 2012 میلادی.

* جلسه بررسی استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* لوانته - والنسیا

* مایورکا - گرانادا

* بیلبائو - اوساسونا

* بارسلونا - رئال مادرید

* اتلتیکومادرید - مالاگا

- هفته هفتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* رم - آتلانتا

* فیورنتینا - بولونیا

* کاتانیا - پارما

* سیه‌نا - یوونتوس

* تورینو - کالیاری

* پسکارا - لاتزیو

* ناپولی - اودینزه

* میلان - اینتر

- روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با انجام طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* مونشن گلادباخ - اینتراخت فرانکفورت

* اشتوتگارت - لورکوزن

* هانوفر - دورتموند

- هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* ساوتهمپون - فولهام

* لیورپول - استوک سیتی

* تاتنهام - آستون ویلا

*نیوکاسل - منچستریونایتد