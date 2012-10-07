تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه شانزدهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و هفتم اکتبر سال 2012 میلادی.
* جلسه بررسی استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
- هفته هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* لوانته - والنسیا
* مایورکا - گرانادا
* بیلبائو - اوساسونا
* بارسلونا - رئال مادرید
* اتلتیکومادرید - مالاگا
- هفته هفتم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* رم - آتلانتا
* فیورنتینا - بولونیا
* کاتانیا - پارما
* سیهنا - یوونتوس
* تورینو - کالیاری
* پسکارا - لاتزیو
* ناپولی - اودینزه
* میلان - اینتر
- روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با انجام طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* مونشن گلادباخ - اینتراخت فرانکفورت
* اشتوتگارت - لورکوزن
* هانوفر - دورتموند
- هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* ساوتهمپون - فولهام
* لیورپول - استوک سیتی
* تاتنهام - آستون ویلا
*نیوکاسل - منچستریونایتد
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