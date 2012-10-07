  1. ورزش
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۷:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری جلسه استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و رویارویی بارسلونا - رئال مادرید در اسپانیا و میلان - اینتر در ایتالیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه شانزدهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و هفتم اکتبر سال 2012 میلادی.

* جلسه بررسی استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* لوانته - والنسیا
* مایورکا - گرانادا
* بیلبائو - اوساسونا
* بارسلونا - رئال مادرید
* اتلتیکومادرید - مالاگا

- هفته هفتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* رم - آتلانتا
* فیورنتینا - بولونیا
* کاتانیا - پارما
* سیه‌نا - یوونتوس
* تورینو - کالیاری
* پسکارا - لاتزیو
* ناپولی - اودینزه
* میلان - اینتر

- روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با انجام طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* مونشن گلادباخ - اینتراخت فرانکفورت
* اشتوتگارت - لورکوزن
* هانوفر - دورتموند

- هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* ساوتهمپون - فولهام
* لیورپول - استوک سیتی
* تاتنهام - آستون ویلا
*نیوکاسل - منچستریونایتد

کد مطلب 1713599

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