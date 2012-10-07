اعزام گروه بهداشتی درمانی به مناطق محروم شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان سمنان در همایش بصیرتی و روشنگری با موضوع ماهواره و معضلات آن در سطح جامعه که در مسجد فاطمیه سمنان برگزار شد گفت: نیروی انتظامی باید با توانایی روز افزون به مقابله با جنگ نرم در تمام زمینه‌ها همچون ماهواره‌ها و موادمخدر بایستد.

حجت الاسلام روح الله عباسی اظهار داشت: دشمنان از طریق تبلیغات به اهدافی که در ذهن دارند می خواهند به نتیجه برسند و این تهاجم فرهنگی از طریق ماهواره و معظلات اجتماعی قابل انتقال به افراد است که باید جوانان و نوجوانان ما با بصیرت در صدد مقابله با این تهاجم فرهنگی بر آیند.

عباسی ترویج پوچ‌گرایی، خشونت، دور کردن جوانان از اعتقادات و بی‌بندوباری را از اهداف این شبکه‌ها دانست و افزود: با سهل‌انگاری خانواده‌‌ها و استفاده نادرست ازاین رسانه‌‌ها موجب شده که کانون گرم خانواده از هم بپاشد و پوچ ‌گرایی در بین جوانان رواج پیدا کند.

بسیجیان نمونه شهرستان دامغان تجلیل شدند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دامغان ‌در آئین تجلیل از بسیجیان نمونه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و گشت‌های عملیاتی دامغان گفت: همگاری تنگاتنگ بسیجیان در امر ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با نیروی انتظامی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

غلامرضا کاظم‌زاده افزود: با وجود شبکه‌های دیجیتال؛ دیگر نیازی نمی‌بینیم که ماهواره در خانه‌ها باشد همانطور که انجام کارهای فرهنگی سخت است؛ کارهای ضد فرهنگی ماهواره‌ها نیز خانه ویران کن است.

وی تصریح کرد: در کشورهای غربی چیزی به اسم خانه و خانواده وجود ندارد و آنها می‌خواهند این کانون و خانواده‌های ایرانی را از هم بپاشانند.

کاظم‌زاده در خصوص اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نهج‌البلاغه اگر همه تمام فضیلت‌های نماز و روزه یک طرف باشد؛ امر و نهی در جایگاه خاص قرار دارد و این یک جهاد بزرگ است که شما بسیجیان می‌توانید از عهده آن برآیید.

اعزام اکیپ بهداشتی درمانی به مناطق محروم شاهرود

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه شاهرود از اعزام اکیپ بهداشتی درمانی به مناطق محروم طرود شاهرود خبر داد.

علی عجم نورورزی گفت: یک اکیپ 11نفره متشکل از دندانپزشک، پزشک عمومی، ماما، روانشناس و پرستار با هدف خدمت رسانی بهداشتی درمانی به روستاهای محروم منطقه طرود شاهرود اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور این اکیپ در روستاهای طرود، سطوه، مهدی آباد و بیدستان بیان کرد: در مدت دو روز حضور این اکیپ در مناطق محروم کلاس آموزش بهداشت فردی برای 25 نفر برگزار و حدود 340 مورد ویزیت و تحویل دارو بصورت رایگان انجام شد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی شاهرود با اشاره به استقبال مردم از این اکیپ ها و درخواست برای حضور بیشتر در این مناطق تصریح کرد: از ابتدای سال این سومین اعزام اکیپ به این مناطق است که باعث جلب رضایت مردم و همچنین حضور پرشور پزشکان در این خدمت رسانی به هموطنان عزیز شده است.

برگزاری گردهمایی توجیهی فرماندهان بسیج دانش آموزی بسطام

فرمانده سپاه شاهرود در گردهمایی توجیهی فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایثار بسطام که در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام برگزار شد گفت: باید تلاش کنیم در زمان حاضر برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بصیرت و معرفت نسل نوجوان و جوان جامعه را افزایش دهیم.

عباس مطهری اظهار داشت: تعلیم در کنار تربیت معنا پیدا می کند و انسان اگر با سواد بود و اخلاق و رفتار خوبی داشت برای جامعه سودمند و مفید است و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید دقت شود.

وی افزود: بسیج برای دفاع در برابر این جنگ نابرابر حلقه های صالحین را برای پایگاه های بسیج تعریف کرده است و واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی نیز باید به صورت جدی در تشکیل این حلقه ها و برگزاری جلسات مفید و با برنامه نهایت تلاش خود را بنمایند.

برگزاری نشست سیاسی بصیرتی کارکنان اداره کل راه و ترابی استان سمنان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود در نشست سیاسی بصیرتی بسیجیان و کارکنان اداره کل راه و ترابی استان که با حضور 100 نفر در نمازخانه این اداره کل راه ترابی استان در شاهرود برگزار شد، گفت: ما در هر سنگری که مشغول به فعالیت و تلاش هستیم در اصل برای اعتلای اسلام تلاش می کنیم و این باعث ایجاد قدرت بازدارندگی ما و عقب نشینی دشمنان می‌شود.

سرهنگ پاسدار عباس مطهری اظهار داشت: باز به دست انسانهایی خبیس، خود فروخته و جاهل به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) توهین شد که جای تاسف بسیار دارد.

وی با تاکید بر ادامه دادن راه شهدا گفت: امروز دانشمندان جوان ما با الگو قرار دادن شهدا در کار و برنامه های خود به پیشرفت های بسیاری نائل آمده اند و این اقتدار را در جهان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوجود آورده اند.