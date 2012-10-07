محمد رضا ملائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهریور ماه امسال محصولاتی از قبیل چای، خرما، کشمش، پسته و زیره در مجموع به ارزش 46.47 میلیارد ریال از گمرک انزلی به کشورهای روسیه، آلمان، هلند، لهستان، کنیا، امارات و ترکمنستان صادر شد.

وی اظهارداشت: صادرات انواع محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 41.86 درصد کاهش و از حیث ریالی 27 درصد افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرانزلی ادامه داد: همچنین در این مدت 25 هزار و 660 متر مکعب چوب از کشور روسیه و از طریق گمرک انزلی وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42.7 درصد کاهش داشته است.