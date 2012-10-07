حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد مظلومی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره در تشریح مهمترین اقدامات معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری برای حج تمتع سالجاری، گفت: فعالیت‌های فرهنگی در 4 گروه امور روحانیون، تامین اقلام و محصولات فرهنگی، خواهران و اهل سنت تقسیم بندی می‌شود.

معاون امور فرهنگی بعثه با بیان اینکه برای هر یک از این گروه‌ها برنامه‌های گسترده ای تدوین شده، تصریح کرد: بر این اساس هر یک از این گروه ها یکسری عملیات فرهنگی را در بین زائران ایرانی سرزمین وحی و حجاج سایر کشورهای اسلامی عملیاتی می کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که مهمترین برنامه و استراتژی هدف دار معاونت امور فرهنگی بعثه برای حج تمتع سالجاری چیست، اظهار داشت: بدون شک برگزاری حج ابراهیمی مهمترین و اصلی ترین اولویت فعالیت این معاونت است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای صحیح حج ابراهیمی نیاز به مقدمات و زیرساخت‌هایی دارد، تأکید کرد: بر این اساس باید در حوزه معارف حج و به ویژه آموزش و انتقال معارف حج، ارتباط و همبستگی با سایر مسلمانان جهان و در نهایت دسترسی به یک وحدت مهمترین زیرساخت‌های اولیه اجرای حج ابراهیمی است.

هر ایرانی یک سفیر فرهنگی در حج

حجت الاسلام والمسلمین مظلومی با یادآوری اینکه در حال حاضر در دوره بیداری اسلامی قرار داریم، بیان کرد: در شرایط فعلی از هر زائر ایرانی به عنوان یک سفیر فرهنگی در سرزمین وحی انتظار داریم که در ایجاد وحدت بیشتر بین مسلمانان جهان در ایام حج تلاش داشته باشد.

معاون امور فرهنگی بعثه با بیان اینکه زائران ایرانی باید در مراسم حج سالجاری ارتباط قلبی بیشتر با سایر زائران خارجی بیت الله الحرام داشته باشند، تبیین کرد: باید با یک برخورد خوش ساده به ویژه در مراسم نماز جماعت، زمینه ارتباط و همدلی بیشتر بین زائران ایرانی و سایر مسلمانان را فراهم کنند.

توافق فرهگی ایران و عربستان در فصل حج

این مقام مسئول همچنین در خصوص مهمترین موانع فرهنگی پیش روی برای فعالیت در حین مراسم حج که توسط کشور میزبان وضع شده است، توضیح داد: عربستان سعودی همواره قواعد و مقرراتی در حوزه مسائل فرهنگی همزمان با مراسم حج تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه وجود برخی اختلافات فرهنگی بین ایران و عربستان در مراسم حج طبیعی است، تاکید کرد: با این وجود دو طرف به برخی از اختلاف نظرها احترام می گذارند.

حجت الاسلام والمسلمین مظلومی با اعلام اینکه با وجود این اختلاف نظرها هر دو کشور پیشنهادهایی برای فعالیت فرهنگی مطرح کرده اند، گفت: از دیدگاه کشور میزبان برگزاری دعای کمیل جایگاهی ندارد اما این کشور بستر برگزاری دعای کمیل برای زائران ایرانی سرزمین وحی را فراهم می کند.

معاون امور فرهنگی بعثه با اشاره به موافقت عربستان با پیشنهاد برگزاری دعای کمیل در مدینه منوره، تصریح کرد: در آموزش مناسک حج هم بین ایران و کشور میزبان اختلاف نظراتی وجود دارد اما فعالیت فرهنگی ایران در این بخش توسط کشور میزبان قابل قبول و قانونی است.

توهین به پیامبر توهین به کل مذاهب دینی است

این مقام مسئول همچنین درباره ضرورت وحدت بین مسلمانان شیعه و سنی جهان، اظهار داشت: در بخش وحدت یک دیدگاه انفعالی نداریم و تلاش می کنیم زمینه وحدت و اتحاد بیشتر بین مسلمنان جهان بیش گذشته فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه تولید و انتشار فیلم توهین به حضرت محمد (ص) توهین به تمامی مذاهب جهان است، بیان کرد: این اقدام توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) به نوعی منجر به اتحاد و یکپارچگی در بین مسلمانان چهار گوشه جهان شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد مظلومی با تشریح روایتی از مسائل و اتفاقات صدر اسلام، گفت: در صدر اسلام بین مسلمانان و یهودیان ساکن در مدینه منوره یک اتحاد حاصل شد که در صورت حمله دشمنان خارجی به مدینه دو طرف با یکدیگر متحد شوند.

وی با یادآوری اینکه در زمان جنگ احد یک یهودی با مسلمانان برای جنگ با کفار متحد شد، افزود: این یهودی در جنگ احد با کفار شهید شد و این در حالی است که وی اصلا مسلمان نبود و حتی پس از مرگ تمامی اموال و دارایی‌های خود را به حضرت محمد (ص) اهدا کرد و حضرت رسول از وی به عنوان بهترین مرد یهودی یاد کرد.

برگزاری باشکوه مراسم برائت از مشرکان

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که امسال برگزاری مراسم برائت از مشرکان چه ویژگی‌هایی خواهد داشت گفت: تاکنون چندین کشور اسلامی برای حضور در مراسم برائت از مشرکان اعلام آمادگی کرده اند و مراسم برائت از مشرکان در سالجاری با شکوه تر از سال‌های گذشته برگزار می شود.

معاون امور فرهنگی بعثه در پایان تاکید کرد: تلاش مسلمانان چند کشور اسلامی در سرنگونی حکومت‌های دیکتاتور یک روح جاری برائت از مشرکان را نشان می دهد.