ازبکستان برای نخستین بار قهرمان شد/ دهمین قهرمان نوجوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز شنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد که ازبکستان در پایان 90 دقیقه قانونی برابر ژاپن به تساوی یک بر یک رضایت داد اما با پیروزی 3 بر یک در ضربات پنالتی، در مجموع به برتری 4 بر 2 دست یافت و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

در این مسابقه که قضاوت آن برعهده عبدالرحمن عبدو از قطر بود، "میزوتانی تاکوما" در دقیقه 6 گل برتری ژاپن را به ثمر رساند اما تیم ازبکستان در دقیقه 56 گل تساوی را توسط "تورائف آکوبیر" را وارد دروازه ژاپن کرد.

در پایان 90 دقیقه بازی هم دو تیم پشت ضربات پنالتی قرار گرفتند که ازبکستان با پیروزی 3 بر یک در این ضربات، در مجموع با نتیجه 4 بر 2 حریف قدرتمند شرق آسیای خود را شکست داد و برای نخستین مرتبه در تاریخ این رقابتها، عنوان قهرمانی را بدست آورد.

این تیم که در مرحله یک‌چهارم نهایی کره‌جنوبی را در ضربات پنالتی شکست داده بود و با برتری 3 بر 2 برابر ایران به دیدار نهایی رسیده بود، دهمین تیم تاریخ فوتبال آسیا در رده نوجوانان است که به عنوان قهرمانی این جام دست یافته است.

- اسامی تیم‌های فینالیست 15 دوره گذشته مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا به شرح زیر است:

1985 - قطر:

فینال: عربستان 4 - قطر 3

1986 - قطر:

فینال: کره‌جنوبی صفر (5) - قطر صفر (4)

1988 - تایلند:

فینال: عربستان 2 - بحرین صفر

1990 - امارات:

فینال: قطر 2 - امارات صفر

1992 - عربستان:

فینال: چین 2 (8) - قطر 2 (7)

1994 - قطر:

فینال: ژاپن یک - قطر صفر

1996 - تایلند:

فینال: عمان یک - تایلند صفر

1998 - قطر:

فینال: تایلند یک (3) - قطر یک (2)

2000 - ویتنام:

فینال: عمان یک - ایران صفر

2002 - امارات:

فینال: کره‌جنوبی یک (5) - یمن یک (3)

2004 - ژاپن:

فینال: چین یک - کره‌شمالی صفر

2006 - سنگاپور:

فینال: ژاپن 4 - کره‌شمالی 2

2008 - ازبکستان:

فینال: ایران 2 - کره‌جنوبی یک

2010 ازبکستان:

فینال: کره‌شمالی 2 - ازبکستان صفر

2012 ایران:

فینال: ازبکستان یک(3) - ژاپن یک(1)