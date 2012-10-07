سرپرست حجاج ایرانی از ستاد مدینه منوره بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به همراه سیداحمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت از بخش‌های مختلف ستاد مدینه منوره بازدید کرد.

در این مراسم مسئولان بخش‌های مختلف گزارشی از چگونگی فعالیت‌ها و عملیات اجرائی به سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی ارائه دادند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در این بازدید در جریان فعالیت‌های واحدهای حمل و نقل هوایی، حمل و نقل بین ‌شهری، حسابرسی، تغذیه، تدارکات و مخابرات، امداد رسانی، حراست، ارزش‌یابی، امور اداری و پشتیبانی، امور مالی، امور رایانه، مسکن، حوزه ریاست و روابط عمومی ستاد مدینه منوره و دفتر وزارت امور خارجه قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر پس از این دیدار از تمامی کسانی که در بخش‌های مختلف ستاد با تلاش شبانه روزی و مخلصانه خود مشغول خدمت رسانی به حجاج هستند تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: حج سالجاری با شکوه تر از گذشته برگزار گردد.