  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از مدینه/

سرپرست حجاج ایرانی از ستاد مدینه منوره بازدید کرد

سرپرست حجاج ایرانی از ستاد مدینه منوره بازدید کرد

نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از بخش‌های مختلف ستاد مدینه‌ منوره بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به همراه سیداحمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت از بخش‌های مختلف ستاد مدینه منوره بازدید کرد.

در این مراسم مسئولان بخش‌های مختلف گزارشی از چگونگی فعالیت‌ها و عملیات اجرائی به سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی ارائه دادند.
 
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در این بازدید در جریان فعالیت‌های واحدهای حمل و نقل هوایی، حمل و نقل بین ‌شهری، حسابرسی، تغذیه، تدارکات و مخابرات، امداد رسانی، حراست، ارزش‌یابی، امور اداری و پشتیبانی، امور مالی، امور رایانه، مسکن، حوزه ریاست و روابط عمومی ستاد مدینه منوره و دفتر وزارت امور خارجه قرار گرفت.
 
حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر پس از این دیدار از تمامی کسانی که در بخش‌های مختلف ستاد با تلاش شبانه روزی و مخلصانه خود مشغول خدمت رسانی به حجاج هستند تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: حج سالجاری با شکوه تر از گذشته برگزار گردد.
کد مطلب 1713668

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