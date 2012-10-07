به گزارش خبرگزاری مهر، علی هزاوه با اعلام این مطلب در چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد قشم اظهار داشت : خوشبختانه 70 درصد مصوبات جلسات قبلی با همکاری حوزه حمل و نقل و مدیریت عمران و خدمات شهری سازمان منطقه آزاد قشم و سایر اعضای شورا به شکل مطلوبی انجام شد و سایر مصوبات نیز در دست اقدام است.

وی با اشاره به 21 مصوبه جلسات شورای ترافیک منطقه آزاد قشم عنوان کرد: همکاری نهادهای خدمت رسان در امر حمل و نقل جزیره در پیشبرد اهداف و اقدامات این حوزه بسیار تاثیر گذار است و بهره گیری از نظرات جمعی و ارایه راهکارهای مناسب در راستای ارایه خدمات بهتر به ساکنان و گردشگران جزیره در بخش حمل و نقل عمومی از مهمترین اولویتهای شورای ترافیک محسوب می شود.

چهارمین جلسه شورای ترافیک با حضور معاون شهرسازی و معماری، مدیر عمران و خدمات شهری و روستایی، سرپرست حوزه حمل و نقل عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، رئیس راهنمایی و رانندگی قشم و جمعی از روسا و نمایندگان آموزش و پرورش، شهرداری، راه و ترابری، مدیریت صنعت، معدن و تجارت، جانشین فرماندهی پلیس راه قشم، سرپرست مدیریت معماری و طراحی شهری و سرپرست مدیریت شهرسازی تشکیل شد.

این جلسه با حضور اکثریت اعضای شورای ترافیک و همفکری آنان در مباحث مطرح شده تشکیل شد و طرحهای مربوط به اصلاح هندسی و معابر شهری ، حوزه حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی قشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.