به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر در تیرماه سال جاری اقدام به انتشار گزارشی از وضعیت مدارس منطقه زیرکوه کرده که پس از پیگیری انجام شده مشخص شد مدرسه ای ظرف مدت کمتر از چهار ماه برای این دانش آموزان احداث شده است.

امروز جامعه عشایری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای امنیت کشور برخوردار بوده و با حداقل امکانات در مناطق کور مرزی اسکان یافته و تامین امنیت در کشور را فراهم کرده اند.

عشایر خراسان جنوبی نیز با کمترین امکانات در نوار مرزی ساکن هستند، اما این در حالی است که دانش آموزان عشایر منطقه زیرکوه از داشتن مدرسه محروم بوده و در کانکسی 12 متری مشغول به تحصیل بودند.

اشتغال به تحصیل 22 دانش آموز در کانکس 3*4، حکایت 22 دانش آموزی است، که در یک کانکس 12 متری بدون هیچگونه امکاناتی مشغول به تحصیل بودند.

مناطق عشایری منطقه زیرکوه فاقد مدرسه بوده و تنها محله عشایری منطقه زیرکوه خراسان جنوبی که از مدرسه برخوردار است، محله چاه باشا بوده که آن هم در یک کانکس 12 متری 22 دانش آموز در پنج پایه تحصیلی را در خود جای داده بود.

این مدرسه فاقد هرگونه استانداردهای آموزشی بوده،فاصله کمتر از یک متر دانش آموز با تخته سیاه و عدم برخورداری از وسایل گرمایشی و سرمایشی از دیگر مشخصات این کانکس بود که نبود تانکری برای آب شرب دانش آموزان، نبود سرویس های بهداشتی و امکانات ورزشی بر دیگر مشکلات این فضای آموزشی افزوده بود.

طی سند چشم انداز 20 ساله طراحی شده نظام، ایران باید در افق 1404 جزو کشورهای برتر جهانی از نظر علمی قرار گیرد، که در این راستا وجود مدرسه و فضای آموزشی در نوار مرزی از مهمترین نیازها و خواسته های جامعه عشایری است.

بهره برداری از مدرسه عشایری در چهار ماه

رئیس اداره عشایری شهرستان قاین در گفتگو با مهر، از بهره برداری از مدرسه ابتدائی عشایر در منطقه چاه باشا زیرکوه در سال جاری خبر داد و گفت: این مدرسه در مدت چهار ماه به بهره برداری رسیده است.

سیدعلی نوربخش، اظهارداشت: این پروژه از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش استان به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: این مدرسه در پنج پایه ابتدائی به بهره برداری رسیده است.

نوربخش با اشاره به اینکه کانکس قبلی از حداقل داشتن مکانی برای اسکان و یا دفتر مدرسه برای استراحت و یا جمع آوری اسناد دانش آموزان نیز بی بهره بوده است، گفت: مدرسه فعلی دارای اتاقی برای استراحت معلم،مکانی برای نگهداری اسناد و اوراق دانش آموزان است.

رئیس اداره عشایری شهرستان قاین مشکل فعلی این مدرسه را نبود تانکر آب شرب برای دانش اموزان دانست و یادآور شد: تهیه تانکری ثابت برای آب شرب دانش آموزان توسط دفتر آب و فاضلاب روستائی استان قول مساعد داده شده است.