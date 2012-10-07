به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران اظهار داشت: همزاد پنداری انسان با جلوه های هنری و ابزار هنر بسیار اثرگذار بوده که باید تقویت شود.

طاهایی تأکید کرد: وزارت ارشاد در تشکیل هفته هنر استانها نقش بی بدیلی داشته است، و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در احیای هنرهای آیینی و هفته های هنر استانها بی بدیل بوده است.

ضرورت تشکیل دانشگاه هنر در مازندران



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با اشاره به اینکه بی توجهی به هنر نوعی خیانت به بشریت است، اظهار داشت: کار هنرمند کارستان بوده که باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه مازنیها با سابقه نیم قرن تشیع طلایه دار حکومت علوی بوده اند، افزود: استان طریق الرضا از حداقل امتیاز فرهنگی هنری در حوزه سخت افزاری محروم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: این استان نیازمند برخورداری از دانشگاه هنر بوده تا در آن فضا هنرمندان بسیاری به مراتب علمی معتبری دست یابند.