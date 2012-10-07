ایران برای قهرمانی تحت فشار بود/ هنوز هم به والیبال پاک اعتقاد دارم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفرزاده در نشست خبری با بیان اینکه از جاهای مختلف برای کسب عنوان قهرمانی بازیکنان ایران تحت فشار بودند، گفت: چین هیچ برتری نسبت به ایران در این بازی نداشت.

وی با اشاره به خوش شانسی تیم والیبال جوانان چین در بازی مقابل ایران، اظهار داشت: این در حالی است که این تیم بهترین بازی خود را بر عکس دیدار با ژاپن در برابر ایران به نمایش گذاشت و با فرصت شناسی در مقابل اشتباهات بازیکنان ایران پیروز میدان شد.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران با بیان اینکه با توجه به فشارهای روانی بر روی بازیکنان ایران در این بازی، ادامه داد: خیلی سخت است که بچه ها را برای بازی در مقابل تیم هند یا ژاپن در مرحله نهایی این دور از رقابتها از لحاظ روحی و روانی آماده کنیم.

نفرزاده تعداد اشتباهات تیم چین را 28 و ایران را 21 مورد عنوان کرد و گفت: در صورتی که طی ست پنجم هر یک از توپهای بازیکنان ما خراب نمی‌شد، شاید ما می‌توانستیم برنده این میدان باشیم، در مقابل چین از نظر تاکتیکی آسیب‌ پذیر بودیم.

وی درباره عملکرد بازیکن شماره شش چین نیز اضافه کرد: وی بهترین بازیکن چینی‌ها در این دوره از رقابتها بود که از ابتدای مسابقات با اقتدار بازی کرده و توانایی بسیار زیادی دارد، عملکرد این بازیکن موجب شد تا چند اشتباه فردی داشته باشیم اما در مقابل، خود او هم دچار اشتباه شد.

هنوز هم به والیبال پاک اعتقاد دارم/ تماشاگران پشتوانه اصلی

سرمربی تیم ملی جوانان ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اگر به عقب بر می گشتید، بازیکنان باتجربه‌ ای مثل پویا فیاضی و همچنین برخی از بازیکنان تیم ملی که مشکلاتی داشتند را برای این مسابقات انتخاب می‌کنید یا خیر؟ گفت: چیزی که مشخص است، بازیکنان باتجربه بالا می‌توانند در بازی‌های حساسی مثل دیدار با چین به کمک سرمربی بیایند.

وی ادامه داد: علیرضا نصراصفهانی ومیلاد عبادی‌پور در هیچ مسابقه رسمی در رده نوجوانان و جوانان به عنوان کسی که بار تیم را بر روی دوش خود بکشند، تجربه نداشتند؛ در بازی نیمه‌ نهایی که در باشگاه‌های آسیایی نیز برگزار شد، میلاد عبادی‌ پور سابقه بازی داشت اما در آنجا کنار بزرگان والیبال ایران همچون سعید معروف،‌ عبدالرضا علیزاده، شهرام محمودی، رضا قرا و حمزه زرینی بازی کرده بود.

نفرزاده افزود: اینها بازیکنانی هستند که از قدرتهای والیبال ایران محسوب می‌شوند اما او در این مسابقات در کنار بازیکنانی بازی می‌کرد که کم‌تجربه بودند، ولی چنان که او تحت فشار زیادی قرار داشت و پس از امتیاز 10 در ست پنجم، توپ را خراب کرد.

وی با اشاره به اینکه من از اول به والیبال پاک اعتقاد داشتم و اگر صدبار دیگر در چنین شرایطی قرار بگیرم، باز هم تیم پاک را انتخاب می‌کنم، ادامه داد: در حال حاضر موجودیت تیم والیبال جوانان ایران همین بوده و ما سعی کردیم برای این رقابتها بهترینها را انتخاب کنیم و بازیکنانی که از آنها استفاده نکردیم و به عنوان ذخیره در تیم بودند، همگی جوان هستند و نیاز به تجربه بیشتر دارند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان همچنین در پاسخ به اینکه چرا تیم ایران از امتیاز حضور تماشاگران به خوبی استفاده نکرد؟ گفت: اینکه بگوییم فقط و فقط از تماشاگر برخوردار باشیم و باید به خاطر حضور آنها پیروز شویم، درست نیست، حضور تماشاگران خوب اسا ولی کافی نیست.

وی با استناد به مسابقات قهرمانی آسیا که در سال گذشته در سالن دوازده هزار نفری آزادی تهران برگزار شد، اظهار داشت: بیش از گنجایش ظرفیت آن تماشاگر به سالن آمده بود اما تیم ملی ایران با بهترین بازیکنان خود و کادرفنی‌ای که در دنیا شناخته شده، بازی‌ها را به سادگی پیروزی نمی‌شد و حتی در مرحله نیمه‌نهایی با برتری سه بر دو به فینال رسید.

وی ادامه داد: امروز من از حضور تماشاگران لذت بردم و قطعا این باعث شد که ما بازی دو بر یک باخته را دو – دو کنیم و در نهایت در ست پنجم شکست بخوریم و این حضور مثبت آنها بود و از آنها تشکر می‌کنم.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی 2013 ترکیه با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهن دوست برگزار شد.



با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل داده بودند.



با پایان مرحله یک چهارم نهایی شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان آسیا تیمهای ایران، هند، چین و ژاپن جواز حضور در مسابقات جام جهانی والیبال جوانان در سال 2013 به میزبانی ترکیه را بدست آوردند.