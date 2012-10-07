جشنواره فرهنگی ایران درکره جنوبی/ نمایش ورزش پهلوانی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این جشنواره فرهنگی ، هنری و علمی هنرمندانی از بنیاد فردوسی، گروه زورخانه ای و ورزش های پهلوانی از فدراسیون ورزش های پهلوانی ایران، گروه فرهنگی و هنری (شهرداری) اصفهان، گروه موسیقی داروگ (Darv Vag) هنرنمایی می کنند .

بر اساس این گزاش ،دراین حشنواره صنایع دستی و غذاهای ایرانی نیز در سئول و چند شهر کره جنوبی به نمایش گذاشته خواهد شد و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی پنجاهیمن سالگرد روابط ایران و کره جنوبی جشن گرفته خواهد شد .

همچنین برگزاری نمایشگاه آثار مینیاتور استاد محمد باقر آقامیری هنرمند برجسته کشورمان با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مرکزفرهنگی بنیاد کره در سئول نیز زینت بخش کاروان فرهنگی کشورمان خواهد بود.

برگزاری سمپوزیوم تاریخ روابط فرهنگی ایران و کره در دانشگاه هانیانگ و اجرای فستیوال فرهنگی در دانشگاه کاچان سئول نیز از جمله برنامه های علمی این ایام بشمار می رود.

کاروان فرهنگی کشورمان علاوه بر شرکت در فستیوال فرهنگی کشورهای اسلامی در سئول در شهرهای ایل سان ، بوسان و گانگ نوگ کره به اجرای برنامه خواهد پرداخت .

برگزاری برنامه فرهنگی در مرکز فرهنگی یوکسام درمجاورت خیابان تهران در شهر سئول نیز از جمله برنامه های این جشنواره بشمار می آید.

