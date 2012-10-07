به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، رییس اجرایی مؤسسه لکوموتیو و واگن های ریلی جنوب چین بزرگترین سازنده قطار در چین نیز از بازگشایی اولین خط تولید خارجی در مالزی خبرداد و گفت: زمینی به وسعت 20 هکتار در "پراک" با سرمایه گذاری اولیه 127 میلیون دلاری برای بازگشایی این خط تولید در سال 2014 در نظر گرفته شده است.

"شو زونزیان" با اشاره به ظرفیت بالای سرمایه گذاری در امور راه آهن منطقه جنوب شرق آسیا ،افزود: ما بر این باوریم که در 5 سال آینده حداقل 1000 قطار به ارزش 10.1 میلیارد دلار برای تأمین تقاضای منطقه باید ساخته شود.

دولت مالزی امیدوار است احداث این خط تولید در انتقال دانش و فنآوری این صنعت به کشورش مؤثر بوده و صنعت راه آهن مالزی را توسعه دهد.