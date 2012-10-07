هزینه شام 400 هزار دلاری دردسر ساز شد/ کمیته ضد فساد بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های مالزی، به دنبال جنجالا بر سر برگزاری مجلل مراسم عروسی پسر سروزیرایالت ملاکا، این مقام ایالتی در پاسخ به سؤال های مطرح شده گفت: مخالفان دولت نباید به برگزاری این جشن باشکوه حسادت کنند.

علی رستم همچنین با تأکید بر اینکه تمام هزینه این جشن عروسی توسط خانواده تأمین شده است، افرود:برخلاف ادعای مخالفان هزینه غذای این جشن 13 میلیون رینگیت ( 430 هزار دلار) نبوده و تنها 600 هزار رینگیت (200 هزار دلار ) برای غذای این جشن صرف شده است.

مخالفان دولت مالزی از کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در مورد نحوه تأمین منابع مالی این جشن عروسی پرسیده اند که آیا از منابع دولتی و عمومی برای برگزاری این جشن مجلل هزینه شده است.

جشن عروسی رضوان علی 26 ساله پسر ارشد علی رستم با حضور بیش از 130 هزار مهمان که حدود 8 ساعت به طول کشید در کتاب ترین های مالزی ثبت شد.

