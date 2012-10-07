علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتقال یک بازیکن اصلی تیم استقلال به بوندس لیگا گفت: در حال حاضر دو باشگاه هانوفر و اف سی کلن در فوتبال آلمان خواهان به خدمت گرفتن علی حمودی هستند و ما مذاکرات خوبی را با این دوباشگاه آلمانی بویژه هانوفر انجام داده ایم و اگر به توافق نهایی برسیم این انتقال در نیم فصل صورت می گیرد.

وی در خصوص حضور فرهاد مجیدی در مراسم ختم مادر قلعه نویی و صحبت هایی که پس از آن در خصوص احتمال بازگشت مجیدی به استقلال مطرح شده، اظهار داشت: طی آخرین صحبت هایی که با فرهاد مجیدی کردم وی بر تصمیم قبلی خود یعنی خداحافظی از دنیای فوتبال اصرار دارد و حتی حضور وی در مراسم ختم مادر قلعه نویی باعث نشد که او صحبتی در خصوص تغییر تصمیم خود بکند.

مدیرعامل باشگاه استقلال افزود: در حال حاضر خود مجیدی علاقه زیادی دارد که همه تلاش و وقت خود را برای گذراندن دوره های مربیگری بگذارد. ما دوست داریم که مجیدی پس از گذراندن دوره های مربوطه مربیگری خود را از استقلال شروع کند. من فقط خوشحالم دوستانی که علاقه داشتند بین فرهاد مجیدی و استقلال فاصله ایجاد کنند به هدف خود نرسیدند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد خیلی دوست داشتند که در برخی از رسانه ها اینگونه القا کنند که ما از تشویق فرهاد در ورزشگاه ناراحت می شویم اما وقتی بازی با صبا تمام شد خود من به میان هواداران رفتم و از آنها خواستم که شروع به تشویق کردن مجیدی بکنند تا ثابت کنم مجیدی جزئی از خانواده استقلال است و هیچ اختلافی بین وی و باشگاه استقلال وجود ندارد. خوشبختانه با هوشیاری که خود مجیدی و ما در باشگاه استقلال انجام دادیم، مانع از این شدیم که استقلال به حاشیه برود.

فتح الله زاده در مورد مشکلات مالی باشگاه استقلال که هنوز حل نشده گفت: هنوز وزارت ورزش به تعهد مالی خود در قبال استقلال که در این فصل از رقابت های لیگ برتر حدود 6 میلیارد تومان است عمل نکرده و ما نیز در حال نقد کردن چک های مدت دار اسپانسر جدید باشگاه هستیم.

وی در همین خصوص افزود: متاسفانه یکی از رسانه ها خبری را مبنی بر انصراف اسپانسر جدید باشگاه استقلال مطرح کرده بود که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد چون همه اسپانسرهای ما شرکت ها و موسسات معتبری هستند که چک های آنها نیز به موقع پاس شده است و خوشبختانه هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد.

مدیر عامل باشگاه استقلال در خصوص جدایی دروازه بان استرالیایی این تیم نیز تصریح کرد: در حال حاضر چند باشگاه ایرانی خواهان به خدمت گرفتن لیام ردی هستند که ما در این زمینه مذاکراتی را با آنها انجام داده ایم و اگر با آنها به توافق نهایی برسیم این دروازه بان استرالیایی در نیم فصل رقابت های لیگ برتر از ما جدا خواهد شد.