به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دادگاه عالی مالزی، "لائو بی لان" با صدور این حکم زندانی کردن 5 فعال سیاسی از احزاب مخالف دولت این کشور را محکوم و دولت را موظف کرد به ازای هر روز زندانی بودن این افراد مبلغ 15 هزار رینگیت مالزی به آنها پرداخت کند.

این قاضی با محکوم کردن اظهارات بازرس عمومی پلیس در یک کنفرانس خبری در خصوص این 5 فعال سیاسی در سال 2001 میلادی ، گفت: بر اساس مستندات پرونده دلیل بازداشت این افراد سیاسی بوده و سوء استفاده دولت از قانون امنیتی محرز است.

نجیب رزاق نخست وزیر مالزی به تازگی و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در این کشور قانون رفتارهای امنیتی داخلی را که بر اساس آن دولت می توانست متهم را به مدت نامحدود بازداشت کند، لغو کرد.