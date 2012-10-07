با توجه به اینکه مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه علمی کاربردی، فعالیت موسسه آمادگی فراگیر پیام نور "دانشپذیر" را غیرقانونی اعلام کرده است، یک مقام مسئول در دانشگاه علمی کاربردی هشدار داد که متقاضیان برای شرکت در کلاسهای آمادگی فراگیر به این موسسه مراجعه نکنند.