به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شد که موسسه "دانشپذیر" با صاحب امتیازی " بنیاد گسترش دانشپذیر" از سوی مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه علمی کاربردی جهت برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور در سال 91 غیرقانونی اعلام شده بود.
این موسسه مدتی است که همچنان اقدام به انتشار بروشورهای تبلیغاتی خود میان داوطلبان ورود به دوره های فراگیر در سطح شهر می کند.
علی معصومیان - رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه علمی کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر بار دیگر تاکید کرد که فعالیت این موسسه وجه قانونی ندارد و متقاضیان برای شرکت در کلاسهای آمادگی فراگیر به این موسسه مراجعه نکنند.
به گزارش مهر، اسامی موسسات مجازی که برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور در سال جاری فعالیت می کنند در بخش آموزشهای آزاد پورتال دانشگاه جامع علمی کاربردی قید شده است.
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