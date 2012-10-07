وزیر ورزش از 6:30 صبح در مجلس/ اختلاف نظر استیضاح کنندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نشست مشترک وزیر ورزش و اکثریت استیضاح کنندگان وی صبح روز یکشنبه از حدود ساعت 6:30 در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس اغاز شده است.

در این جلسه علاوه بر عباسی، فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاونان وزیر ورزش نیز حضور داشتند.

به گفته یکی از حاضران در جلسه استیضاح کنندگان با هم اختلاف نظر دارند. عده‌ای معتقدند با توجه به شرایط موجود انجام استیضاح اولویت ندارد هرچند که ایرادات عمده‌ای در حوزه ورزش کشور وجود دارد اما برخی دیگر مصر به انجام استیضاح هستند و معتقدند حال که طرح استیضاح اعلام وصول شده است بهرت است این استیضاح انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه که به ابتکار اعضای موسس فراکسیون رهروان ولایت برای منتفی شدن استیضاح برگزار شده است همچنان ادامه دارد و در صورتی که استیضاح کنندگان به نتیجه برسند اعلام خواهند کرد که رئیس جمهور برای دفاع از عباسی در مجلس حضور یابد یا اینکه استیضاح منتفی است.

به گزارش مهر،‌ استیضاح کنندگان عباسی طرح استیضاح وی را 5 مهر ماه و در 21 محور تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.