ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در بیان راهکارهایی جهت ساماندهی وضعیت فعلی اقتصادی کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی باید بدون تعلل ارز با قیمت 1226 تومانی (ارز مرجع) را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طوری برنامه ریزی نماید که امکان دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می شوند برای همه مردم به ویژه دهک های پائین جامعه فراهم شود، گفت: همچنین این وزارتخانه وظیفه دارد بر نحوه واگذاری ارز به صورت دقیق نظارت کند تا بازار سیاه ارز در کشور به وجود نیاید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: براین اساس نظارت باید به گونه ای باشد که جلوی سوء استفاده افرادی که چندماه گذشته کالاهای خود را با قیمت ارز دولتی یا ارز آزاد در آن مقطع به کشور وارد کرده اند و هم اکنون کالاهای خود را با قیمت ارز امروز می فروشند، گرفته شود.

وی در ادامه به تازه ترین برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس بنا دارد با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد ارز واحدهای صنعتی و تولیدی به خصوص واحدهایی که حجم اشتغال زایی بالایی در کشور دارند، ارز با قیمت 1700تا 1800تومان تامین نماید.

