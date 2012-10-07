  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۹

آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از امروز

آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از امروز

فرایند نام نویسی در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر سال 91 دانشگاه پیام نور از امروز در سامانه سازمان سنجش آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داطلبان از امروز یکشنبه 16 مهرماه با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org می توانند نسبت به خرید کارت اعتباری، دریافت دفترچه راهنما و ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر سال 91 دانشگاه پیام نور اقدام کنند.

فرایند ثبت نام تا 22 مهرماه ادامه دارد.

برای مقطع کارشناسی ارشد یک هزار و 800 رشته محل و 26 هزار ظرفیت در نظر گرفته شده است.

همچنین پذیرش در رشته تربیت بدنی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تنها در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری صورت می گیرد و در مهر 92 پذیرشی در این رشته انجام نمی شود.

علاوه بر این، 2400 نفر از پذیرفته شدگان در کارشناسی ارشد می توانند در دوره های مجازی ادامه تحصیل دهند.
کد مطلب 1713708

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