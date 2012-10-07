برپایی دو کرسی تلاوت قرآن کریم در قم

حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کرسی تلاوت قرآن کریم از ابتدای امسال با حضور قاریان برجسته استان و کشور آغاز شده است.



وی گفت: این جلسات هر هفته در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد الغدیر با مدیریت استاد شعاعی قاری بین‌المللی و در مرقد علی ابن بابویه با مدیریت استاد زینعلی برگزار می‌شود.



به گفته مسئول دارالقرآن الکریم قم این جلسات قرآنی با استقبال شهروندان همراه است.



وی همچنین از برگزاری اولین کارگاه آموزش تخصصی قرآن کریم ویژه 12 نفر از مدیران و کارشناسان قرآنی ادارات و نهادهای فرهنگی استان خبر داد و تاکید کرد: این کارگاه در رشته‌های تجوید، صوت و لحن، وقف و ابتدا برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام عظیمی گفت: مرحله اول این کارگاه آموزشی به مدت 20 روز و روزانه 8 ساعت برگزار می‌شود و در مراحل بعدی به صورت هفته‌ای یک جلسه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.



وی برگزاری مرحله دوم دوره آموزشیار قرآن کریم ویژه هیئت‌های مذهبی استان را از دیگر برنامه‌های دارالقرآن الکریم استان ذکر کرد و افزود: این دوره با حضور بیش از 200 نفر از مربیان قرآن هیئت‌های مذهبی استان از ابتدای مهرماه شروع شده است.



وی موضوع این دوره آموزشی را روش تدریس روخوانی قرآن و تجوید الصلوه ذکر کرد و یادآور شد: این دوره آموزشی به مدت یک هفته و همه روزه در 4 ساعت برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام عظیمی با بیان اینکه مرحله اول این دوره آموزشی از 11 تا 15 شهریورماه برگزار شد اظهار کرد: مرحله سوم دوره آموزشیار قرآن کریم ویژه هیئت‌های مذهبی پس از اتمام مرحله دوم با موضوع شیوه مدیریت جلسات و هیئت‌های قرآنی استمرار خواهد داشت.