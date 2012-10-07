رئیس هیئت بسکتبال ساری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی رئیس هیئت بسکتبال استان مازندران، یاسر قربانی به سمت رئیس هیئت مرکز استان منصوب و مشغول به فعالیت شد.



بهمن سلیمانی در این حکم خطاب به قربانی آورده است: نظر به شایستگی ها و تلاش مستمر جنابعالی در راستای بسط و گسترش ورزش استان، به سمت رئیس هیئت بستکبال شهرستان ساری منصوب می شوید .



یاسر قربانی، هم اکنون مدیر مسئولی پایگاه خبری تحلیلی صدای شمال و عضویت در هیئت مدیره انجمن رسانه های مجازی استان را بر عهده دارد.



وی عضویت در شواری فرهنگی مرکز استان را از سوی فرماندار ساری در سابقه کاری خود دارد.