رئیس هیئت بسکتبال ساری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی رئیس هیئت بسکتبال استان مازندران، یاسر قربانی به سمت رئیس هیئت مرکز استان منصوب و مشغول به فعالیت شد.
بهمن سلیمانی در این حکم خطاب به قربانی آورده است: نظر به شایستگی ها و تلاش مستمر جنابعالی در راستای بسط و گسترش ورزش استان، به سمت رئیس هیئت بستکبال شهرستان ساری منصوب می شوید .
یاسر قربانی، هم اکنون مدیر مسئولی پایگاه خبری تحلیلی صدای شمال و عضویت در هیئت مدیره انجمن رسانه های مجازی استان را بر عهده دارد.
وی عضویت در شواری فرهنگی مرکز استان را از سوی فرماندار ساری در سابقه کاری خود دارد.
ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال مرکز استان مازندران در حالی منصوب شد که این هیئت در یک سال گذشته بدون سرپرست بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی رئیس هیئت بسکتبال استان مازندران، یاسر قربانی به سمت رئیس هیئت مرکز استان منصوب و مشغول به فعالیت شد.
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