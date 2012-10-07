مجلس با دعوت از نخبگان درپی چاره قانونی برای مشکلات جاری اقتصاد است

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطرح شدن چند طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در جلسه علنی امروز مجلس گفت: طرح تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش ارز توسط نمایندگان تهیه شده است که براساس این طرح ما به التفاوت نرخ ارز به بخش‌های تولیدی اختصاص پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین به تصویب دو فوریت طرح جلوگیری از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری اشاره کرد و افزود: براساس این طرح قرار است اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها از دستور بودجه 91 کنار گذاشته شود.

جلیلی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که مردم در جامعه با آن مواجه هستند و تبعات بعد از اجرای دور اول قانون هدفمندی که منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و حامل های انرژی شد نمایندگان تصمیم گرفتند با ارایه طرحی از اجرای فاز دوم یارانه‌ها که می تواند تبعات سنگینی داشته باشد در سال جاری جلوگیری کنند.

دبیر شورای مرکزی رهروان ولایت همچنین صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در حوزه اقتصادی را فرافکنی عنوان کرد و افزود:‌ معتقدم وقت صرف کردن برای تحلیل این سخنان کار اشتباهی است.

وی ادامه داد:‌آن چیزی که مردم لمس می‌کنند مشکلات ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی است که در معیشت روزانه مردم اثر گذاشته است و ما اعتقاد داریم بهترین قاضی برای اینکه مشکلات اقتصادی به دولت باز می‌گردد یا نهادها یا قوای دیگر ، مردم هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در تلاش است با دعوت نخبگان اقتصادی راهکارهای برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی در حوزه اقتصاد را شناسایی و به عنوان مبانی قانونی از آنها استفاده کند.