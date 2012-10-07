شروط مذاکره با آمریکا افزایش یافته است/ کاندیدا نمی شوم

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با روزنامه آرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر مثل گذشته در جریان مسائل کشور، آنگونه که اتفاق میافتد، نیستم، درباره مشکلات اقتصادی موجود بیان کرد: بیشتر از طریق رسانهها و گاهی از طریق بعضی ملاقاتها مطالبی را میفهمم اما در مجموع فکر میکنم در شرایط کنونی، هم ضعف مدیریت و هم تحریمها هر دو سهم دارند.
وی ادامه داد: البته بحثی هم بین دولتیها و اصولگراها هست که بعضیها میگویند مدیریت اشکال دارد و بعضیها میگویند که تحریمها مؤثر است. من تعجب میکنم که چرا آنها بحث میکنند، هر دو به ضررشان است. اگر تحریم را مؤثر بدانیم، میگویند چرا باید کاری کنیم که تحریم تا این حد برای ما موذی باشد و اگر مدیریت را بگوییم، بالاخره این مدیریت از کجا آمده است؟ بهتر این است که واقعبینانه تحلیل کنند و مردم در جریان قرار گیرند و بفهمند که تقصیر و کوتاهی از کجاست.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این امر هر دو را مؤثر میداند، اظهار داشت: بالاخره تحریمها دسترسی ما را به منابع ارزی و تجاری محدود کرده است. سرعت بخش خصوصی را محدود و حمل و نقلها و بیمهها را گران کرده است. معطلی کالاها که معمولاً با اعتبارات بانکی سروکار دارد و هزینهبر است، گران تمام میشود. نمیتوانیم بگوییم تحریمها بیتأثیر یا کمتأثیر است. به هر حال تأثیر دارد که دشمنان به آن دلخوش کردهاند. اینکه چه کار کنیم، بحث دیگری است. مدیریتها هم واقعاً اشکال دارد. من سالها پیش تذکرات جدّی دادم. این سبک مدیریت در نهایت نمیتواند خوب باشد. شاید بعضیها به سوءنیت منتسب میکنند اما اینگونه نیست.
وی تأکید کرد: معتقدم مسئولان، کشور و انقلابشان را دوست دارند و مسئولیتشان را میفهمند. ولی عدم کارایی یک مسئله است و باید در مسئولیتها کارایی باشد . در مجموع شرایط اقتصاد کشور مناسب نیست. بارها و به خصوص اگر یادتان باشد و به منابع مراجعه کنید، بعد از اینکه جنگ تمام شد، صریحاً گفتم که موتور حرکتمان به طرف شرایط عادی، تولید است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره که آنطور که باید در این سال ها به تولید توجه نشده است، تصریح کرد: تولید مهمترین کار است و رهبری هم امسال در نامگذاری تکیه ویژه به آن کردند. تولید ما اکنون ضعیف است. البته ظرفیت تولید کشور خیلی بالاست.
آیت الله هاشمی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه تولید هنوز هم آسانترین کار برای علاج مشکلات است که باید راه بیندازیم، گفت: اگر ما تولیدات واقعی یعنی قدرت تولیدی خودمان را کامل بهکار بگیریم، نیازهای وارداتی ما بسیار کم میشود. آن موقع دیگر نوسانات نرخ ارز نمیتواند به ما آسیب برساند. چون ما در داخل تولید داریم. البته ممکن است گفته شود صنعت پیچیده است که اینگونه نیست. کشاورزی چه؟ ما بعد از جنگ 10سال خشکسالی داشتیم و اگر خشکسالی میتوانست ما را از پای دربیاورد، درمیآورد. اما کمکم به خودکفایی رسیدیم. رهبری یک بار تأکید کردند و گفتند که ما باید در گندم و نان خودکفا باشیم. ما هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی این موضوع تأکید کردیم. یک سال هم موفق شدیم که گندم صادر کنیم. یعنی با ظرفیت خودمان میتوانیم از زمینهایمان به خوبی استفاده کنیم. خوراک دام و علوفه را میتوانیم تأمین کنیم. چه شد
هاشمی در این باره که اکنون چطور می توان تولید را به حرکت در آورد، خاطرنشان کرد:تولید، سرمایه میخواهد و اکنون تولیدگران سرمایه در گردش ندارند. رهبری هم روی سرمایه تأکید کردهاند. سرمایه بین مردم است. باید به شیوههایی مردم را تشویق کرد که سرمایه خودشان را در تولید به کار بیندازند و به دنبال کارهای دلالی در بازار نروند و مثلاً یک روز ارز و یک روز سکه بخرند و دلشان را به سلفخری خوش کنند. اینها واقعاً آفات اقتصاد است. نباید سرمایهها به درآمدهای محدود نامشروع سوق پیدا کند. در صورتی که درآمد مشروع در کشور برای سرمایه کاملاً ممکن است. امروز در دنیا هیچ کشوری به اندازه ایران، سرمایه بازده ندارد. البته باید درست حمایت شود و با نظم کار شود. در خارج به دو، سه درصد کفایت میکنند اما اینجا صحبت از20، 30 درصد است.
وی تصریح کرد:علتش یک مقدار تورم است، چون پولی که امسال دارند در سال بعد 20درصد ضعیفتر شده است. از این جهت سرمایه به سمت کارهای مولد سوق پیدا نمیکند. اگر تولید بالا برود، مهار تورم کار سختی نیست. اما در حال حاضر عنوان میشود یکی از موانع تولید، تورم است؟ میتوان تورم را کنترل کرد اما اهمیت نمیدهند. هزینه برای طرحهای سطحی جواب نمیدهد. حدود 600میلیارد دلار در این چند سال درآمد ارزی داشتهایم. این رقم اگر واقعاً درست مدیریت میشد، 200میلیارد آن را در این هفت، هشت سال خرج میکردیم و بقیه را ذخیره یا سرمایهگذاری اساسی میکردیم، مگر تحریم میتوانست به ما صدمه بزند؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در مجمع، تأسیس صندوق توسعه ملی را تصویب کردیم که عمده هدفش این بود که ارز را ذخیره داشته باشیم و به پیشواز تحریمها که پیشبینی میشد، برویم. وقتی که کویت را اشغال کردند، همه چیزشان به هم ریخت و حکومت متفرق شد و رفتند. اما آنها به خاطر ارزی که ذخیره کرده بودند و در خارج داشتند، در آن زمان خودشان را خوب اداره کردند و حتی آوارگانشان را تأمین و زندگی آنها را اداره کردند تا اینکه دوباره به کشورشان برگشتند. کشور اینگونه ذخیرهای را میتواند داشته باشد. میتوانیم با سرمایهگذاریهای مناسب ذخیرههای سودده داشته باشیم. بالاخره از ارز، ظرفیت تولیدی و مهمتر از همه اینها از سرمایه نیروی انسانی ما استفاده درست نشد.
وی درباره دلایل این مسئله گفت: ببینید الان بهترین نیروهای کاردان در ایران هستند. تحصیلکردهها، تجربهدیدهها، دورهدیدهها و آنهایی که در دوران جنگ از دانشگاه جنگ عبور کردند و یا در دوران انقلاب و خدمت در شرایط سخت کارایی به دست آوردند. انسانهای مخلص و انسانهایی که زندگی سادهای دارند. فکر میکنم همین الان کشور ظرفیت عبور از همین بحران را دارد. البته الان دشمن خیلی راهها را بسته است. ولی باز باید راهی انتخاب کرد. الان وضع ما بدتر از وضع بعد از جنگ که نیست؟ برای استفاده از این سرمایه انسانی که اشاره کردید چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
آیت الله هاشمی درباره ابن صحبت خود که به این مدیران خوشبین هستید که دلسوز هستند، نگفتم خوشبین هستم. گفتم نمیتوانم اینها را به اینکه دلسوز نیستند، متهم کنم. من نمیتوانم و نمیخواهم به کسی تهمت بزنم. اما عملکرد را بد میبینم.
گویا دولت اصلاً نظرات مجمع را قبول ندارد
وی در این باره که بعضی از مدیران به هرحال به عنوان عضو در مجمع حضور دارند، آیا مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند از اینها پاسخی بخواهد، بیان کرد:این کار مجمع نیست. مجمع سیاست مینویسد آن هم جهت مشورت برای رهبری. رهبری سیاستها را امضا میکنند و قانونی میشود و ابلاغ میکنند. گویا دولت اصلاً نظرات مجمع را قبول ندارد. موارد خیلی زیاد است. یک نمونه را میگویم. برنامه پنج ساله چهارم که نوشته شد، برنامه خیلی خوبی بود. سیاستهایش با دقتهای فراوان تنظیم شد و رهبری هم تصویب کردند و مجلس هم تصویب کرد. ولی بعداً در اجرا شنیده شد که گفتهاند این برنامه خمیر شود.
وی تأکید کرد: ببینید که چه کسی گفته و چرا گفته است. آخر کار هم وقتی که میخواستند به مجلس گزارش بدهند، 20 تا 23 درصد برنامه اجرا شده بود. شاید اگر هیچکس کار هم نمیکرد، 20درصد اجرا میشد یعنی برنامه را قبول نداشتند. آن چهار سال پایه خیلی چیزها را ضعیف کرد. به برنامه پنجساله که عمل نشد. در مجمع تشخیص به دستور رهبری تفسیر جدیدی از اصل44 قانون اساسی به عمل آمد ذیل اصل، خودش پیشبینی کرده بود که صدر قانون تا زمانی اعتبار دارد که دولت تبدیل به کارفرمای بزرگ نشود و به اقتصاد آسیب وارد نیاورد. به خاطر همین قید، تفسیر کردیم و بعد رهبری هم گفتند که من از این اصلاحیهای که شده، انتظار انقلاب اقتصادی دارم و حقیقتاً هم میشد. شما رسانهها بروید بررسی کنید، آسان هم هست و ببینید که چند درصد آن احکام که مجمع تصویب کرده بود، عمل شد؟
رئیس جمهور دوره سازندگی در این باره که مجلس میتوانست در این زمینه برای کنترل ورود پیدا کند که وضع اقتصاد بدتر از این نشود، گفت: رئیس دولت میگوید که من قانونی را که قبول نداشته باشم و به نظر خودم با قانون اساسی سازگار نباشد، اجرا نمیکنم. مجلسیها هم گاهی اعتراض میکنند و گاهی نمیکنند. سیاستهایی را که در مجمع تشخیص مینویسیم، مجلس هم بعد در مصوبات میآورد. آنها ابزار قانونی دارند اما مجمع ابزار ندارد. ما که ناظر اصلی نیستیم. ناظر بر اجرای سیاستهای کلی خود رهبری هستند. ایشان خودشان به مجمع واگذار کردند. ولی ابزار کار دست ما نیست. ما آییننامهای نداریم که بتوانیم دخالت و نظارت کنیم که سیاستهای ما اجرا شود.
وی درباره امید به آینده اقتصاد کشور گفت: غیر از شیطان، کسی نباید از آینده ناامید باشد. البته امیدواریم. خداوند از هیچ، این انقلاب بزرگ را خلق کرد و این نعمت آسمانی را به ما داد. برای اولین بار در تاریخ اسلام، حکومت مکتب اهل بیت(ع) در ایران بر مبانی فقهی اهل بیت(ع) شکل گرفت و همه بلاها را از سر ما دور کرد، شورشهای اولیه، کودتا، جنگ و تحریمها را گذراندیم و راه خودمان را ادامه دادیم، بخشی از فراز و نشیبهای اقتصادی تقصیر خودمان است و تقصیر کسی دیگر نیست. باز باید امید به خدا داشته باشیم و قبول کنیم و راهمان را اصلاح کنیم.
اقتصاد مقاومتی باید تعریف می شد
آیت الله هاشمی درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی ذاتاً کار درستی بوده است و از اول هم ما دنبال همین بودیم و هیچ وقت هم از این غافل نبودیم. اقتصاد مقاومتی اصولی دارد اما اشکال کار این است که تعریف نشد. رهبری عنوانی را فرمودند. بایستی تعریف میشد که این مقاومتی یعنی چه؟ ابعادش و مجری آن مشخص میشد. چند نفری شعار دادند. وقتی که رهبری فرمودند، برخی آقایان پای سخنان رهبری نشسته بودند و یادداشت میکردند، عمل مهم است. یعنی بلافاصله بایستی برای آن قانون و آییننامه مینوشتند و تعریف میکردند. برای هر بخشی مسئول نظارت و پیگیری میگذاشتند. هیچ یک از این کارها نشد. ضد آن عمل میشود. اسرافهایی ادامه دارد که نمونههایش را اخیراً شما میبینید که مجلس هم سروصدایش درآمده است. در اقتصاد مقاومتی کسی این کارها را نمیکند. الگوی مصرف مناسبی نداریم. یک جا بیخود تنگنظری میکنیم و جایی دستمان را باز میکنیم و حاتم طایی میشویم.
دیپلماسی ادبیات خاصی در دنیا دارد
آیت الله هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست خارجی ، گفت: خیلی بهتر از این میتوانیم کار کنیم. اکثر کشورهای دنیا میخواهند با ایران کار کنند. همسایههایمان در جنوب و شمال با ما همکاری میکردند. اینطور نیست که نتوانیم اما کشورهایی مثل آمریکا از اول هم بودند و الان هم هستند که به دلایلی نمیتوانیم با هم کار کنیم. دیپلماسی ادبیات خاصی در دنیا دارد. نباید همینطوری حرفی زده شود. هر کسی از هر جا به خودش اجازه بدهد که برای اصلیترین سیاستهای کشور، استراتژی اعلام کند، اینها درست نیست. اگر ما از اصول سیاست خارجی خودمان مواظبت کنیم، شرایط بهتر میشود.
اگر آمریکا آدم شود، ما مشکلی نداریم
وی درباره بحث روابط با آمریکا ، بیان کرد: ببینید درگیری و قطع رابطه با آمریکا را ما آغاز نکردیم. آمریکا آغاز کرد. اگر از اول یادتان باشد، وقتی که شاه را به آمریکا بردند، جای دیگری شاه را نمیپذیرفتند، وقتی به آمریکا بردند، ایران اعتراض کرد. ظاهراً برای این بود که در آنجا او را برای یک برنامه کاری دیگر آماده کنند. مخالفت با آمریکا در اینجا شروع شد. ولی آنها رابطه را قطع کردند و در داخل اقداماتی شد. البته آنها دانشجو بودند. وقتی که امام تأیید کردند، دیگر مخالفت نشد. تسخیر لانه جاسوسی، عکسالعملی به کارهای آمریکا بود. یعنی آنها آن کار را کردند و اینها اینگونه کردند. من در تمام دوران مسئولیت اجرایی، وقتی خبرنگارها میپرسیدند، میگفتم اول آمریکا باید حسننیت خودش را نشان بدهد. چون او سوءنیت را آغاز و اموال ما را مسدود کرده است.
وی تصریح کرد:آمریکا خریدهایی را که ما کرده بودیم و پولش را نیز داده بودیم، مصادره کرد، پول نفت و همه را مسدود کرده و کالاهای ما را در آنجا نگه داشته است. اول آمریکا اموال ما را آزاد و رفتار خود را اصلاح کند، بعد ما این را نشانی از حسننیت میگیریم و مینشینیم و مذاکره میکنیم. مذاکره هم به معنای روابط نیست. مذاکره میکنند و اگر به توافق رسیدند و در صورت تحقق شرایط روابط برقرار میکنند. حرف من این بود و الان هم همین است. یعنی اگر آمریکا مایل است و میخواهد با ما رابطه داشته باشد، باید حسننیت خود را نه در لفظ بلکه در عمل نشان دهد. الان شروط مذاکره یک مقدار بیشتر شده است. باید ظلمهایی که به ما کرده جبران کنند و اموال ما را حداقل آنهایی که فعلاً وجود دارد، تحویل بدهند. این حرف من بود و الان هم همین است و ثابت است. امام هم یک بار فرمودند که اگر آمریکا آدم شود، ما مشکلی نداریم و میتوانیم همکاری کنیم. من تعبیر آدم شدن را اینگونه تفسیر میکردم. اینکه در این شرایط گفته شود بیایید رابطه برقرار کنیم، خوب نیست. در گذشته که اینگونه نبوده است. فکر میکنم هنوز هم میتوانیم با عزت از آمریکا طلبکار باشیم. آنها به ما ظلم و اموال ما را مسدود کردهاند. ما طلبکار هستیم. طلب ما را بدهید، رفتارتان را عوض کنید، بعد بنشینیم و مذاکره کنیم. حسننیت خودتان را نشان دهید. اگر بتوانیم این مسائل را حل کنیم. البته تصمیم اساسی با رهبری است.
اسرائیل نمی تواند تنها علیه ما بجنگد
هاشمی درباره تهدیدات اسرائیل نیز گفت: به هر حال اسرائیل تحت قیمومت و حمایت غرب و شرق یک عده انسان را از سراسر دنیا جمع کرده، امتیاز داده و آورده و ملتی را از بین برده و آواره کرده و اموالشان را گرفته و آن همه ستم به اینها میشود. این ستمدیدهها آواره هستند و چندین میلیون انسان در اردوگاهها زندگی میکنند. الان اردوگاههای سوریه مملو از فلسطینیهاست که متأسفانه بمباران هم میشوند. اوضاعی اینگونه پیدا کردند. نظر ما راجع به اسرائیل معلوم است.
وی تصریح کرد:اینکه اسرائیل تنها بخواهد علیه ما بجنگد، فکر نمیکنم چنین امکانی داشته باشد. میتواند یک ضربه آنی بزند، اما در نتیجه این ما هستیم که میتوانیم خوب جواب بدهیم. اسرائیل به تنهایی نمیتواند حمله کند. اگر بخواهد حمله کند، باید مطمئن باشد که یا از اول و یا در مسیر، آمریکا به او میپیوندد. لذا احتیاج به اجازه آمریکا دارد. دشمنان الان به هر قیمتی میخواهند ما را متوقف کنند و ضربه بزنند. ولی الان آنچه انسان میفهمد، فعلاً امید بستهاند که همین وضعی که با تحریمها و تبلیغات در کشور ایجاد کردند، آنها را از جنگ بینیاز کند. ولی ما باید خودمان را برای هر پیشامدی آماده کنیم. همیشه هم باید آماده باشیم. اولویت کاری ما باید این باشد که فعلاً مسائل خودمان را در داخل حل کنیم. فکر میکنم اگر مردم ایران متحد باشند، مثل زمان جنگ و مثل بعد از جنگ و پشت سر انقلاب حاضر به فداکاری باشند و مسئولان و آدمهای باتدبیر کشور همراهی کنند، در آن صورت این حوادث رخ نمیدهد.
وی درباره احتمال جنگ نیز گفت: آنها دشمن هستند و ما را هم مزاحم خودشان میدانند. آنها نمیخواهند که در اینجا کشوری باشد که با صراحت جلوی اینها بایستد و ملتهای دیگر را هم تشویق کند. آنها اینطور چیزی را نمیخواهند و تا به حال اینگونه ندیدند، آن هم از نوع اسلامی و در یک منطقه حساس و بین دو خزانه عظیم نفت در شمال و جنوب. آنها نمیخواهند اینگونه شود. میدانند اسلام انقلابی، الهامبخش است. ما باید همیشه احتیاط خودمان را در هر جهت داشته باشیم و آمادگی داشته باشیم. ولی الان آنها فکر میکنند با همین سبکی که انجام میدهند، نیاز به جنگ نداشته باشند.
دیگر آمادگی ریاست جمهوری را ندارم
وی در مورد حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست جمهور نیز تصریح کرد: قانوناً تاکنون هیچ منعی ندارد. ولی من دیگر آمادگی این کار را ندارم. در دورهای هم که آمدم، صد بار تأکید کردم که ترجیح دارد انسان جوانتر و تازه نفسی وارد شود و ما حمایتش کنیم. شرایطی پیش آمد که مجبور شدم خودم را نامزد کنم. والاّ برای من آن دوره اول کافی بود و بیش از این لازم نبود. همه حرفهایم را هم زدم و طراحیهایم را اجرا کردم و برنامههایم را ریختم. بارها گفته بودم که نیازی نیست بیایم. الان هم اگر یک رئیس جمهور توانا با آرای بالا روی کار بیاید، من به عنوان یک مشاور تا آخر به او کمک میکنم.
وی درباره شرایطی که او را مجبور به کاندیداتوری کرد، اظهار داشت: من شرایط را میدیدم که همین میشود. همین که الان شده است. چند سال قبل دو ساعت و نیم با کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان بر سر همین افکارم و آینده کشور صحبت کردم و آن نوار پیش من و آقای یزدی در دبیرخانه خبرگان هست و پیاده هم شده است. ولی نمیخواهم آن حرف را بزنم و شلوغی در کشور به وجود بیاورم. نظر من همین بود که به اینجا میرسد. صریح هم گفتم. در نامهای هم که به رهبری نوشتم، که این مقدار از آن سوءاستفاده میشود به اینجا میرسد. ولی وارد این دعواها نمیشوم. همین الان خیلی حرفهای بیاساس و کذب و تهمت در روزنامهها یا سایتها و یا جاهای دیگر مینویسند، اما ما میگذریم.
آیت الله هاشمی درباره خبر منتشر شده که ناطقنوری با وی در رابطه با انتخابات جلسهای داشته است، اظهار داشت:همیشه جلسه داریم. بعد از جلسه مجمع، معمولاً چهار، پنج نفر از دوستان میمانند و با هم ناهار میخوریم و مسائل کشور و راهکارها را مطرح و بحث میکنیم. این حرف را هم من به آقای ناطق زدم و هم ایشان به من زدند. گفتم: هنوز وضع جسمی و سن شما بهتر از من است و بیایید. ایشان هم برعکس به من میگفت. اما همه حرف بود. گفتم که دیگر نمیتوانم بیایم و آقای ناطق هم عذرهایی داشت.
وی در این باره که آیا خاتمی هم همین طور است، گفت: بعد از آن حوادث، شرایطی است که ما این بحثها را با ایشان نمیکنیم.
تشریح معنی دولت وحدت ملی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بحث دولت وحدت ملی ، خاطر نشان کرد: من به همراه آن، مسائل دیگر را هم گفتم. ما با وحدت ملت پیروز شدیم و آمریکا را بیرون کردیم و رژیم شاه را شکستیم و هزار فامیل را سر جای خودشان نشاندیم. با وحدت توانستیم شرّ آن شورشهای اول انقلاب را که بسیار خطرناک بود، از سر خودمان کم کنیم. والاّ اگر در آن دو سال اینها را آرام نکرده بودیم، مثل افغانستان و عراق میشدیم. جنگ با آن عظمت را که همه دنیای شرق، غرب و ارتجاع پشت سر صدام بودند و هر چه پول و امکانات خواست به او میدادند با وحدت مردم حل کردیم و هر چه خواستیم مردم به میدان آمدند و هیچ کوتاهی نکردند. این مشکلات را هم تحمل کردند و دم برنیاوردند. در دوران سازندگی مشکلاتی داشتیم که از جنگ باقی مانده بود، مردم صبر کردند و آوارگان صبر کردند تا خانههایشان را بسازیم. با صبر و همراهی مردم همه توطئههای خارجی را خنثی کردیم. من همان حرف را دارم. همین الان هم ما باید دست از این سیاسی بازی برداریم. این چه چیزی است که خط کشیدند؟! اصلاحطلب و اصولگرا، هر دو اسم است. اینها اصلاح را میخواهند و آنها هم اصول را قبول دارند. بر سر چیزی دعوا میکنند و کار را به اینجا رساندند که میبینید. من نمیگویم که حزب و رقابت نباشد. حزب و رقابت باشد و شعار هم بدهد ولی انتخابات کنند و وقتی که یکی پیروز شد، همه پشت سر او باشند و کار کنند. اگر این کار را بکنیم، آمریکا مأیوس میشود. چون میداند در آن فضا نمیتواند کاری بکند. مشکلاتمان را هم حل میکنیم.
وی در این باره که جلسات شما با مقام معظم رهبری چطور پیش میرود، توضیح داد: در سبک سابق چون کار روزانه داشتیم، هفتهای یک بار بود. الان دیگر لازم نیست هفتهای یک بار باشد. تقریباً ماهی یک بار ادامه دارد. هر وقت هم حرفی داشته باشم، محدودیتی ندارد. تلفن میکنم و میروم با ایشان حرفهایم را میزنم. مشکلی در رابطه با هم نداریم. گاهی که عجلهتر باشد، با تلفن حرف میزنیم.
در شرایط فعلی غیر از رهبری کسی نمی تواند کاری کند
هاشمی درباره راهکار پرشور شدن انتخابات آتی ، گفت: من راهکار را قانون میدانم. قانون اساسی واقعاً معیار انتخابات باشد. آن کسانی که صلاحیت دارند، حق نامزدی داشته باشند و انتخابات هم سالم انجام شود و نظارت درست انجام شود. گروهها و جبهههای مشخص سلیقه خودشان را بر قانون تحمیل نکنند. در آن صورت هر کسی را که مردم بیشتر قبول دارند، سرکار میآید. ممکن است افکار عمومی هم اشتباه کند، اما کمتر از افراد اشتباه میکند. در آن صورت مردم پشتیبان نظام میمانند. من اینگونه میبینیم.
وی همچنین در خصوص توصیه ها ی خود به اصلاحطلبها به صورت مشخص ، گفت: برای من فرقی ندارد. اصلاحطلبها و اصولگراها و مستقلها همه در این کشور کار کردهاند و انسانهای زحمتکشیدهای هستند. سلیقههای مختلفی هم دارند. اگر شما وزرا، استانداران و معاونان دولت مرا ارزیابی کنید، میبینید که تعادل بین مجموعه سلیقهها را در دولتم کاملاً حفظ میکردم.
هاشمی همچنین درباره تشکیل نهاد فراقوهای برای نظارت بر اجرا در انتخابات گفت: البته این قابل بحث است. به مجمع آمد، ولی مشکلاتی پیش آمد و بحث آن متوقف شد، اگر به مجمع بیاید، آن موقع بحث میکنیم و هر چه مصلحت بود، میگوییم. روی این قضیه هنوز به موضعی نرسیدهایم و بحث جدّی نکردیم.
وی در پایان تأکید کرد: اگر تصمیم بگیریم، به مردم اعتماد می دهیم . البته من الان راهکارها را از طریق رهبری میبینم. در این شرایط غیر از ایشان کسی نمیتواند مسائل را به مسیر برگرداند. ما هم حاضر هستیم در خدمت ایشان - اگر بخواهند- کمک کنیم. باید به مسیری که از اول بودیم، برگردیم.
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