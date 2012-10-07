نگاه به بخش صنعت گلستان ویژه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی عصر شنبه در بازدید از پروژه های صنعت گنبدکاووس افزود: با تحولی که دولت نهم و دهم در نگرش های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی به وجود آورد ، بخش صنعتی استان گلستان یک تحول بزرگ به سمت توسعه کمی و کیفی توام با بهره وری، تغییر جهت داد.

وی اظهار داشت: هم اکنون حرکت استان به سمت صنعتی شدن کاملا واضح و روشن است و این شوق و اشتیاق جهت حمایت بخش صنعت توسط نمایندگان مجلس همیشه وجود داشته بطوریکه نگاه به بخش صنعت باید نگاه ویژه ای باشد.

ناصر فخر موحدی رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گلستان به تلاشهای انجام شده برای ارتقای جایگاه استان در بخش صنعت و معدن و تجارت اشاره کرد.

وی گفت: در سال های اخیر با عزم دولت در بخش تقویت صنایع مادر و با شروع عملیات برخی طرحهای زیر بنایی و همچنین برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه حمایت از واحدهای موجود صنعتی، روند توسعه صنعتی استان شتاب گرفته است.

فخر موحدی این تلاشها را بیانگر عزم جدی برای پیشبرد توسعه صنعتی استان دانست و ابراز امید واری کرد که در سایه همت و تلاش مضاعف صنعتگران و معدنکاران در کنار حمایت های نماینگان مجلس، استاندار و دیگر مقامات استانی شاهد رشد و توسعه بیش از پیش بخش صنعت، معدن و تجارت استان باشیم.