به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی شنبه شب در جمع مردم در مسجد مصلای ابرکوه با اشاره به 16 مهرماه روز جهانی کودک اظهار داشت: جامعه باید در زمینه رشد و تکامل همه جانبه کودکان و تشریک مساعی با بخش های موثر در حوزه کودکان و داشتن حساسیت نسبت به نیازهای فرزندان و شکوفه های زندگی خود، وظیفه شناسی کند.

وی بیان داشت: توجه به فرهنگ غنی دینی و ملی ایرانیان در حوزه کودکان، می تواند بسیار کارساز باشد.

حسینی ادامه داد: اسلام بر امر تعلیم و تربیت کودکان به عنوان نسل فردای جامعه اصرار می ورزد، زیرا خشت زیرین شخصیت معنوی و انسانی این آینده سازان امروز با همین تعلیم و تربیت گذاشته می شود.

وی یادآور شد: مکتب انسان ساز و ارزش آفرین دینی توصیه می کند که برای فرزندانتان نام نیکو انتجاب کنید و کسانی که نام های گبر و ترسا و آزیتا و شکیلا و امثال نامهای موهوم برای فرزندانشان انتخاب می کنند، بدانند که روز قیامت فرزندانشان در نزد خدا شاکی آنان هستند که چرا برای من از اسم ائمه اطهار استفاده نکرده اید؟

حسینی افزود: اسلام همچنین توصیه کرده است که با کودکان رفتار مهربانانه و عادلانه داشته باشید و آنها را تنبیه بدنی نکنید و در وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 478 از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: "علمواصبیانکم من علمنا" یعنی از دانش و علوم ما اهل بیت به فرزندانتان بیاموزید تا با آموزه های عترت مانوس شوند.